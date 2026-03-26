¿Broma o indirecta? Victoria Ruffo manda CONTUNDENTE mensaje a Eugenio Derbez tras los rumores de su supuesta muerte

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La actriz mexicana Victoria Ruffo volvió al centro de la conversación luego de que en redes sociales se viralizara un falso rumor sobre su fallecimiento. La información, manipulada con inteligencia artificial, generó alarma entre sus seguidores.

Lejos de mostrarse afectada, Ruffo respondió con humor y cierta indiferencia ante la situación.

"La verdad, me vale gorro... aquí estoy vivita y coleando todavía", expresó, restando importancia a la noticia falsa.

Ruffo incluso recordó experiencias similares con otras figuras, lo que evidencia lo frecuente que se han vuelto estos rumores en el entorno digital. A pesar de ello, dejó claro que prefiere no darles mayor relevancia.

Responde con ironía y lanza dardo a Derbez

En medio de las entrevistas, la actriz fue consultada sobre su testamento y si su expareja y padre de su hijo José Eduardo, el actor Eugenio Derbez, estaría incluido. Lo que comenzó como una pregunta casual terminó convirtiéndose en una declaración que rápidamente generó reacciones.

"No, yo no voy a dejarle nada", afirmó entre risas, dejando ver que, pese al tono ligero, mantiene distancia con el comediante.

La declaración reavivó la histórica relación mediática entre ambos, quienes compartieron una relación en los años 90 y tienen un hijo en común, el actor José Eduardo Derbez.

Durante la misma conversación, Ruffo añadió comentarios que reforzaron su postura, incluso con un toque de ironía.

"Los que son codos son codos cuando tienen y no tienen", señaló en tono jocoso, provocando reacciones entre los presentes.

Así, entre rumores desmentidos y declaraciones inesperadas, Victoria Ruffo volvió a demostrar que su personalidad frontal sigue siendo uno de los elementos que la mantienen vigente en la conversación pública.

Fake news y preocupación en redes

La actriz se mostró sorprendida al enterarse de que en redes sociales se difundía un video donde se afirmaba que había fallecido. Lejos de alarmarse, respondió con humor y cierta indiferencia ante la situación.

Ruffo reconoció que este tipo de noticias pueden generar preocupación entre el público, aunque dejó claro que prefiere tomarlas con calma. Su reacción, lejos de dramatizar, se convirtió en tendencia por su estilo directo y sarcástico.

El episodio también evidenció el impacto de la desinformación en plataformas digitales. El rumor sobre su muerte, que incluía incluso supuestos detalles médicos, logró gran alcance antes de ser desmentido.

Además, la actriz aprovechó para reafirmar que se encuentra en buen estado de salud, descartando cualquier versión que sugiera lo contrario