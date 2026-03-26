RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
¡Sin filtros!

¿Broma o indirecta? Victoria Ruffo manda CONTUNDENTE mensaje a Eugenio Derbez tras los rumores de su supuesta muerte

La actriz Victoria Ruffo reaccionó a los rumores sobre su presunto fallecimiento que se divulgaron en redes sociales y sorprendió al mencionar al padre de su hijo, José Eduardo, Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo le manda mensaje a Eugenio Derbez tras los rumores de su supuesta
Victoria Ruffo le manda mensaje a Eugenio Derbez tras los rumores de su supuesta Composición Exitosa

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 26/03/2026

Síguenos en Google News Google News

La actriz mexicana Victoria Ruffo volvió al centro de la conversación luego de que en redes sociales se viralizara un falso rumor sobre su fallecimiento. La información, manipulada con inteligencia artificial, generó alarma entre sus seguidores.

Lejos de mostrarse afectada, Ruffo respondió con humor y cierta indiferencia ante la situación.

"La verdad, me vale gorro... aquí estoy vivita y coleando todavía", expresó, restando importancia a la noticia falsa.

Ruffo incluso recordó experiencias similares con otras figuras, lo que evidencia lo frecuente que se han vuelto estos rumores en el entorno digital. A pesar de ello, dejó claro que prefiere no darles mayor relevancia.

Responde con ironía y lanza dardo a Derbez

En medio de las entrevistas, la actriz fue consultada sobre su testamento y si su expareja y padre de su hijo José Eduardo, el actor Eugenio Derbez, estaría incluido. Lo que comenzó como una pregunta casual terminó convirtiéndose en una declaración que rápidamente generó reacciones.

Invitado de lujo: Actor Alexander Garfin, de Superman & Lois, estará en Lima para el Día del Cómic Festival
Lee también

Invitado de lujo: Actor Alexander Garfin, de Superman & Lois, estará en Lima para el Día del Cómic Festival

"No, yo no voy a dejarle nada", afirmó entre risas, dejando ver que, pese al tono ligero, mantiene distancia con el comediante.

La declaración reavivó la histórica relación mediática entre ambos, quienes compartieron una relación en los años 90 y tienen un hijo en común, el actor José Eduardo Derbez.

@alansaldanaa Victoria Ruffo rompe el silencio tras rumores de su presunta mv3*rt3 ¿le dejará herencia a Eugenio Derbez? 🚨🤬 #victoriaruffo #vickyruffo #eugenioderbez #joseeduardo ♬ sonido original - alansaldanaa

¡Atención! Estos celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026
Lee también

¡Atención! Estos celulares se quedarán sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

Durante la misma conversación, Ruffo añadió comentarios que reforzaron su postura, incluso con un toque de ironía. 

"Los que son codos son codos cuando tienen y no tienen", señaló en tono jocoso, provocando reacciones entre los presentes.

Así, entre rumores desmentidos y declaraciones inesperadas, Victoria Ruffo volvió a demostrar que su personalidad frontal sigue siendo uno de los elementos que la mantienen vigente en la conversación pública.

Disney revela el tráiler oficial del live-action de Moana con Dwayne Johnson como Maui
Lee también

Disney revela el tráiler oficial del live-action de Moana con Dwayne Johnson como Maui

Fake news y preocupación en redes

La actriz se mostró sorprendida al enterarse de que en redes sociales se difundía un video donde se afirmaba que había fallecido. Lejos de alarmarse, respondió con humor y cierta indiferencia ante la situación.

Ruffo reconoció que este tipo de noticias pueden generar preocupación entre el público, aunque dejó claro que prefiere tomarlas con calma. Su reacción, lejos de dramatizar, se convirtió en tendencia por su estilo directo y sarcástico.

El episodio también evidenció el impacto de la desinformación en plataformas digitales. El rumor sobre su muerte, que incluía incluso supuestos detalles médicos, logró gran alcance antes de ser desmentido.

Además, la actriz aprovechó para reafirmar que se encuentra en buen estado de salud, descartando cualquier versión que sugiera lo contrario

 

Temas relacionados Eugenio Derbez Inteligencia Artificial Muerte rumor Victoria Ruffo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA