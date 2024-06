Abel Lobatón y la contundente respuesta a su hija tras acusarlo de padre ausente: "Se como fueron las cosas"

La familia Klug volvió a se noticia en los últimos días y esta vez fue Melissa, hija de Abel Lobatón y Melissa Klug, quien dio que hablar. Por ello, su publicación en redes sociales provocó la inmediata y contundente respuesta de su progenitor.

Como se recuerda, la influencer subió en su cuenta de Instagram un video donde señalaba que su papá estuvo ausente durante su crecimiento y resaltó la labor de su madre en su crianza.

Como era de esperarse, Abel Lobatón no demoró en responder señalando que fue la carrera de futbolista lo que no le permitió poder estar presente en el crecimiento de Melissa Lobatón Klug.

Señaló también que ahora los padres que trabajan tienen muchas más facilidades gracias a la tecnología y aseguró estar tranquilo, pues él conoce la verdad de como se dieron las cosas.

"Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho", inició.

"En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas", agregó para Trome.