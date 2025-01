Abogado de Gabriela Serpa responsabiliza a su expareja por filtración de fotos íntimas: "Hay indicios claros"

Gabriela Serpa atraviesa por uno de los momentos más complicados de su carrera artística luego de haber recibido ofensas explícitas durante una entrevista en YouTube la cual fue duramente criticada en redes sociales. Y por si eso fuera poco, el personaje conocido como 'El Cacash' también lanzó ciertos improperios lo cual generó la inmediata reacción de la modelo.

La integrante de 'JB en ATV' utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que no volverá a soportar este tipo de hechos por ganar vistas en las plataformas por lo que anunció que iniciará acciones legales contra el comediante de nombre, Gerardo García Arguedas.

A través de una extensa conversación con el dominical 'Día D', Gabriela Serpa reveló estar bastante conmocionada con los últimos sucesos que se dieron los cuales afectaron su salud mental. Otro de los casos que viene afrontando es sobre la filtración de fotos íntimas que se dio meses atrás las cuales fueron difundidas a través de diversas aplicaciones como Telegram.

Durante esta charla, el abogado de la actriz cómica, Elio Riera, se pronunció sobre este tema responsabilizando directamente al exnovio de su clienta, Gonzalo Méndez, quien también fue acusado en el pasado por estafar a más de una persona. El letrado señaló que ya se iniciaron los procedimientos legales de rigor por lo que la Fiscalía se pronunciaría en cualquier momento.

Luego de la ola de críticas, 'El Cacash' publicó un video en sus redes sociales donde se disculpa con Gabriela Serpa tras sus polémicas declaraciones. Sin embargo, la modelo dejó en claro que no acepta este perdón por lo que buscará sentar un precedente a través de la vía legal para que dejen de utilizar su nombre en un futuro cercano.

"No acepto las disculpas. Ya basta de utilizar mi nombre para tener views, denigrar a la mujer y para hacerla sentir demasiado mal. Me da rabia que la gente que quiera tener alcance en las redes sociales tenga que usar este método para hacerse conocido. Siento que sus disculpas las hizo por miedo, por presión social. No sentí que profundamente salieran de él", añadió.