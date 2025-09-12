Actriz denuncia a futbolista de Universidad Católica por intento de abuso: "Me da vergüenza, me da asco"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicole Block rompió el silencio para denunciar a un futbolista de Universidad Católica por intento de abuso. Según la actriz chilena, decidió contar su historia públicamente tras ver al jugador negar cualquier interacción por aplicaciones de citas, algo que ella desmiente, ya que se conocieron a través de Bumble.

Denuncia contra futbolista de Universidad Católica

Nicole Block compartió un impactante testimonio en sus redes sociales donde acusa a un futbolista chileno —actual jugador de Universidad Católica— de haberla agredido durante un encuentro privado. Aunque no mencionó el nombre del deportista, las pistas que entregó apuntan directamente a una figura reconocida del fútbol local.

En el video, Nicole Block expresó: "Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada". La actriz relató que conoció al jugador a través de la aplicación de citas Bumble y que, tras concretar una reunión en agosto, vivió situaciones que la hicieron sentir incomodidad y miedo.

Según contó Nicole Block, el encuentro se dio en el Paseo de los Domínicos, un espacio público cercano al departamento del futbolista, donde reside con sus hijos. Al inicio, el deportista intentó besarla, lo que la llevó a alejarse.

"De partida lo vi, me saludó y trató de besarme. Me corrí. No nos conocemos, no te voy a besar (...) Ahí debí haberme ido y no lo hice", confesó.

El relato continuó con el jugador pidiéndole acompañarlo a comprar pizzas y mostrándole su auto, momento que derivó en una situación violenta y humillante. Nicole Block resaltó que desde el primer instante notó actitudes que la incomodaron, como llamar "mi amor" repetidamente, aunque en ese momento no identificó la alerta de riesgo.

¿Qué motivó a la actriz a denunciar al futbolista?

Lo que motivó a la actriz a hacer pública su experiencia fueron recientes declaraciones del futbolista, en las que negaba haber utilizado aplicaciones de citas.

"El 9 de septiembre vi una noticia de un jugador de fútbol que negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones como lo son Bumble o Tinder, y me hirvió la sangre, porque es mentira. Yo salí con él. Me da vergüenza, me da asco", afirmó Nicole Block.

¿Quién sería el futbolista acusado?

Medios locales, como Radio Bío Bío, intentaron comunicarse con el jugador aludido, identificado por los antecedentes entregados por Nicole Block como Gary Medel, pero hasta ahora no se han obtenido declaraciones oficiales.

La actriz tampoco ha confirmado si presentará una denuncia formal ante las autoridades, aunque su mensaje en redes sociales deja claro su firme intención de contar su verdad.

Nicole Block reveló públicamente un intento de abuso por parte de un futbolista de Universidad Católica, dejando en evidencia una situación que la afectó profundamente. La actriz chilena relató cómo un encuentro que parecía normal se volvió humillante y violento.