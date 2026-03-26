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Korina Rivadeneira se pronuncia tras rumores de separación con Mario Hart: "Todo está tranquilo"

Korina Rivadeneira enfrenta rumores de separación con Mario Hart, pero sus declaraciones dejan más dudas que certezas. La modelo asegura que todo está bien, aunque prefiere mantener su relación en privado.

Korina Rivadeneira se pronuncia tras rumores de separación con Mario Hart
Korina Rivadeneira se pronuncia tras rumores de separación con Mario Hart (Composición Exitosa)

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/03/2026

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Korina Rivadeneira finalmente rompió su silencio en medio de los múltiples rumores de separación con su esposo, Mario Hart. La modelo venezolana aseguró que todo está tranquilo en su matrimonio, aunque afirmó que han decidido mantener todo en estricto privado y, por eso, ya no publican fotos juntos en redes sociales. ¿Tendrán una crisis matrimonial?

¿Qué dijo Korina sobre los rumores de separación?

Un equipo periodístico de un conocido programa de espectáculos decidió abordar a la venezolana mientras desarrollaba sus actividades cotidianas para preguntarle directamente sobre su situación sentimental. Sin embargo, se encontró con una Korina poco receptiva y marcando distancia en todo momento.

"¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada", respondió escuetamente en un inicio, poniendo aún más en duda si su relación con el piloto sigue en pie.

Ante la insistencia del reportero, Korina volvió a explicar que han decidido llevar sus temas familiares en estricto privado, pero resaltó que todo estaría tranquilo en su matrimonio, aunque para muchos de sus seguidores eso no significa que todo esté bien entre ellos.

"Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. La verdad es que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos, que está todo tranquilo", sentenció.

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¿Qué dijo Mario sobre el tema?

El exintegrante de 'Esto es Guerra' ha sorprendido a sus seguidores por su radical cambio físico y confesó que empezó el año cambiando su régimen alimenticio, ya que se mantiene muy ocupado entre su trabajo, su negocio y sus proyectos personales.

Asimismo, se le consultó sobre la poca exposición de su relación que se ha visto en las últimas semanas, teniendo en cuenta que Korina y él siempre se habían caracterizado por mostrar detalles de su matrimonio en redes sociales.

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"Es un poco el negocio de las redes: uno deja de ver algo y empiezan a tejerse historias, a tejerse cuentos. La verdad es que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos", agregó.

De esta manera, y aunque Korina insiste en que todo está en calma, su actitud reservada y la falta de apariciones públicas junto a Mario Hart continúan alimentando las especulaciones. Por ahora, la pareja opta por el silencio, dejando en manos del tiempo confirmar si su relación con Mario sigue firme o atraviesa un momento complicado.

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