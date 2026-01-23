Ejecutivo nombra al 2026 como el "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, hizo público este viernes 23 de enero, la denominación del nombre oficial que tendrá el Perú para este año 2026. En tal sentido, la frase aprobada, se consigna en los documentos oficiales que se emitan en el país hasta el 31 de diciembre del presente.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 011-2026-PCM, publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo nombró al Perú para el 2026 como: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia".

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Poder Ejecutivo declaró el 2026 como el "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia". La norma dispone que esta denominación sea consignada en todos los documentos oficiales durante ese año.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/r5rzisrFmw — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

Razón de la denominación del nombre oficial

En el marco de los lineamientos vinculados a la Política General de Gobierno, que orientan el accionar del gobierno durante el mandato del presidente de la República, se establecen una serie de funciones, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad.

En ese sentido, determinaron que es indispensable seguir promoviendo la estabilidad institucional, el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y reafirmar el compromiso democrático de la Nación, reconociendo que la República del Perú es "democrática, social, independiente y soberana".

"Es prioritario promover un proceso de fortalecimiento de la democracia y del orden constitucional, que coadyuven a sensibilizar sobre la importancia de la democracia, la institucionalidad y su defensa, como medios para lograr el bienestar general; por lo que resulta necesario declarar el año 2026 como el "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia", precisa el documento.

Asimismo, el Ministerio de Cultura, mediante resolución ministerial, establece la traducción de la denominación del año 2026 a las lenguas indígenas u originarias que correspondan, para su uso en los distritos, provincias y departamentos en donde predominen, conforme a lo señalado en el Mapa Etnolingüístico del Perú.

Presidente José Jerí asegura que no renunciará

En el medio de la crisis política en el Gobierno de transición por las reuniones extraoficiales del presidente encargado José Jerí Oré con el empresario de nacionalidad china, Zhihua Yang, y ante la convocatoria de una movilización programada para el 28 de enero, la cual tiene como principal demanda su dimisión, el mandatario descartó de plano tomar dicha postura a poco más de 100 días de asumir el cargo vía sucesión constitucional.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó al país, tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la tarde del 21 de enero.

Sus encuentros fuera de agenda han generado que a la fecha hayan sido presentadas seis mociones de censura en su contra, quedando expeditos para proceder con su procedimiento. Los congresistas impulsores han exigido al titular encargado de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), a que convoque a un Pleno Extraordinario para someter a debate los textos acusatorios.

Pese a la crisis que afecta al Ejecutivo, desde este viernes 23 de enero se hace público el nombre oficial que tendrá el país para todo el presente año.