El salsero peruano Josimar Fidel vuelve a captar la atención de la farándula peruana tras lanzar un inesperado comunicado anunciando el fin de su relación con María Fe Saldaña, pero poco después borrarlo de sus redes sociales.

¿Josimar y María Fe Saldaña terminaron?

Josimar vuelve al 'ojo de la tormenta' tras las recientes declaraciones de su "prima", Verónica González, quien en 'Magaly TV: La Firme' mostró su indignación por ver que el salsero no reconoce su paternidad sobre los mellizos que ella espera e incluso, se animó a asegurar que el intérprete de 'Con la misma moneda' le pidió interrumpir su embarazo al enterarse de la noticia.

Pues bien, no solo esto pondría en 'jaque' al artista peruano, sino que, pese a que él recibió el respaldo de su pareja María Fe Saldaña en medio de esta mediática situación con la "prima", las cosas habrían tomado un rumbo distinto en su relación. Josimar lanzó un comunicado en sus redes sociales, revelando que su romance había llegado a su fin "por mutuo acuerdo".

"Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y de mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno y, sobre todo, para el bienestar de nuestros hijos", se lee en el comunicado.

¿Se arrepintió? Josimar borra comunicado en redes

Asimismo, en el mensaje que habría subido en su cuenta de Instagram, Josimar exhortaba a sus seguidores a comprender su situación y respetar la decisión tomaba, así como no "hostigar" a María Fe Saldaña con llamadas constantes. Sin embargo, a los pocos minutos, el artista borró el anuncio ¡como si nada hubiera pasado!

Esa última acción del salsero causó gran impacto y muchos no tardaron en compararlo con Melissa Klug, quien hace solo unas semanas hizo lo mismo: ¡lanzar un comunicado anunciando su ruptura amorosa con Jesús Barco, pero luego eliminarlo en redes! Esto reflejaría un arrepentimiento por parte de la figura pública.

Cabe destacar que hasta el momento, Josimar no se ha pronunciado sobre dicho comunicado ni el motivo detrás que lo llevó a lanzarlo y eliminarlo rápidamente, dejando con gran incertidumbre en sus usuarios sobre qué estaría sucediendo con su relación con la madre de sus dos hijos menores tras las declaraciones y el embarazo de Verónica González.

