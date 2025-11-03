'Prima' de Josimar despotrica contra salsero tras negar paternidad de sus mellizos: "Típico narcisista"

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El salsero peruano Josimar se encuentra en el paredón mediático luego de negar que es el padre de los mellizos que está gestando su 'prima' Verónica González. Ante ello, la venezolana ha despotricado contra él dejándolo mal parado.

'Prima' de Josimar despotrica contra él

El intérprete de 'Con la misma moneda' ha ocasionado que la mujer, que es popularmente conocida como su 'prima', salga al frente para desmentirlo luego que él negara la paternidad de los hijos que está esperando ella, en una reciente presentación en el programa de televisión 'Esta Noche'.

La mañana de este lunes 3 de noviembre, el magazine 'América Hoy' presentó una comunicación que sostuvo con Verónica González, vía WhastApp, en el que se pronuncia tras lo dicho por Josimar, a quien lo tildó como "narcisista".

En el chat presentado la fémina ha mostrado su total indignación y cuestionó la credibilidad del cantante peruano, trayendo a la memoria las veces que él habría hablado sobre su relación.

"Pero a ver una cosa, él dice que la prensa de su amado país tiene que saber quién miente y quien no. Entonces, es decir, ¿él no miente? ¿Cómo es posible? Si en todo caso saben todos cómo se han dado las cosas", manifestó al inicio.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | ¡No se calló nada! Verónica González, la "prima" de Josimar, arremetió contra el salsero tras negar ser el padre de los mellizos que está esperando. "Típico narcisista", expresó.



Lo califica como narcisista

Adicionalmente, la 'prima' del exintegrante de 'Los Caribeños de Guadalupe' señaló que nadie le consulta a Josimar Fidel sobre lo suscitado."Nadie lo enfrenta y le dice:"oye, pero tú has dicho que era tu prima, tú has dicho que te estaba extorsionando, tú has dicho que jamás la habías tocado, tú has dicho que no tenías ninguna conversación con ella", se lee en el chat.

Asimismo, Verónica acusó también al cantante de salsa de hablar mal de su actual pareja María Fe Saldaña y de su familia. "Has hablado mal de María Fe y su familia diciendo que es una mantenida y que no hace nada. Has dicho que su familia es una ***. Entonces, ¿quién miente?", escribió.

Pero ello no sería todo, la venezolana tildó de "narcisista" al intérprete que, de acuerdo a ella, busca limpiar su imagen y manipular la situación.

"Como llegamos a un acuerdo por el bien de su familia y su tranquilidad, entonces él prefiere, como típico narcisista, quedar bien... El narcisista odia ser descubierto y cuando sucede hace lo posible por lavarse las manos y envolver todo a su manera", señaló.

En síntesis, la 'prima' de Josimar, Verónica González, rompió su silencio para desmentir al salsero peruano luego que negara la paternidad de los mellizos que está gestando. En diálogo con el magazine 'América Hoy', la venezolana lo calificó como una persona "narcisista".