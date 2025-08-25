Lamine Yamal confirma romance con Nicki Nicole con picante foto y pone fin a semanas de rumores

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varias semanas de rumores, Lamine Yamal confirmó su relación con la cantante Nicki Nicole. La estrella del Barcelona compartió una romántica foto con la argentina en los stories de Instagram por su cumpleaños 25.

Rumores de relación

Los rumores sobre la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a circular en julio, tras celebrarse el cumpleaños 18 del futbolista. Según el periodista Javi de Hoyos, la pareja incluso habría sido vista besándose en una discoteca en Barcelona pocos días después.

La atención mediática aumentó cuando Nicki Nicole fue captada usando la camiseta del Barcelona con el nombre y número de Lamine Yamal, un gesto que encendió las especulaciones sobre su vínculo sentimental.

Días más tarde, la pareja fue captada durante un viaje a Mónaco, lo que reforzó la idea de que su relación ya no era un secreto. Entre fotos compartidas en redes sociales y gestos románticos visibles para todos, los seguidores empezaron a armar la historia de un romance que, hasta hace poco, era solo un rumor.

Yamal y Nicki Nicole confirman romance

Este lunes 25 de agosto, Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 25 y, aunque la cantante ya había compartido imágenes de la celebración por adelantado, fue Lamine Yamal quien decidió publicar una foto romántica juntos.

En la imagen, la pareja aparece abrazada frente a un enorme ramo de flores, globos de corazones y pétalos de rosa sobre la mesa del pastel de cumpleaños. El futbolista acompañó la publicación con un emoji de torta y un corazón rosado, un gesto que cerró definitivamente las especulaciones sobre su relación.

Con esta acción, Lamine Yamal deja en claro que su vínculo con Nicki Nicole es real y que ambos disfrutan de su tiempo juntos, compartiendo momentos especiales sin ocultarse. La publicación fue rápidamente comentada por sus seguidores, quienes celebraron el romance y la valentía de la pareja para mostrarse tal como son.

¿Qué dijo el padre de Lamine Yamal?

Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, fue el primer familiar en pronunciarse públicamente sobre la relación. En declaraciones que sorprendieron a los seguidores, afirmó que no conocía a Nicki Nicole ni su música.

"Mi hijo no me va a venir a decir 'papá, tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es que me pones entre la espada y la pared", comentó Mounir, dejando claro que respeta la privacidad de su hijo y su nueva pareja.

Con la publicación de la foto en Instagram, Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole y pone fin a los rumores que circulaban desde julio. La pareja se muestra feliz, unida y disfrutando de sus momentos juntos.