Volvió a la TV

Maju Mantilla reaparece en 'Arriba mi gente' y así reaccionó Fernando Díaz

Después de un tiempo alejada de las cámaras, Maju Mantilla regresó a 'Arriba mi gente'. La reacción de Fernando Díaz se convirtió en uno de los momentos más comentados.

Maju Mantilla reaparece en 'Arriba mi gente'
Maju Mantilla reaparece en 'Arriba mi gente' (Composición Exitosa)

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/08/2025

Después de varios días fuera del aire, Maju Mantilla regresó al set de Arriba mi gente para retomar la conducción junto a su equipo. Su llegada no pasó desapercibida y, desde el primer momento, hubo una reacción de Fernando Díaz que llamó la atención de todos ¿Quieres descubrir qué pasó?

Maju Mantilla reaparece en 'Arriba mi gente'

El set del programa de Latina se llenó de buena energía desde el inicio. Las cámaras captaron a los conductores bailando al ritmo de la música de fondo, mientras Fernando Díaz no dejaba de mirar a sus compañeros.

Minutos después, comenzaron con la lectura de la programación del día, y antes de que la modelo tomara la palabra, Fernando Díaz le dedicó unas palabras de bienvenida.

"Vamos a darle una bienvenida a nuestra querida Maju", se le escuchó decir al periodista mientras lanzaba aplausos y miraba a su compañera de trabajo. Santi Lesmes también se sumó al gesto.

@d2p3c.tv #espectaculosperu #majumantilla responde a especulaciones y manejara sus problemas de manera privada #fypシ゚ ♬ sonido original - omaig...😳😎😱

Maju Mantilla REAPARECE en TV y rompe su silencio tras separación de Gustavo Salcedo
Maju Mantilla rompe su silencio

Una vez que Maju Mantilla tuvo la palabra, no tardó en abordar los rumores sobre su vida personal. La ex reina de belleza pidió que los comentarios y especulaciones cesen, agradeciendo el cariño de sus seguidores, pero dejando en claro que no hablaría del tema.

"Les pido por favor que se dejen de suposiciones, especulaciones, de juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer", señaló la conductora.

Asimismo, agregó: "Estos días han sido complicados para mí, para mi familia. Además, tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos".

A partir de ese momento, los tres presentadores tomaron una postura estrictamente profesional, centrando la conversación en la pauta del día y en los contenidos que el programa tenía preparados para la audiencia.

Vale la pena destacar que la separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo generó gran revuelo, no solo por tratarse de figuras mediáticas, sino también por la manera en que se dio a conocer. El 20 de agosto, el empresario compartió un comunicado anunciando la ruptura y revelando que la relación ya había terminado desde hace algún tiempo.

El regreso de Maju Mantilla a Arriba mi gente fue recibido con normalidad y profesionalismo por todo el equipo. La reacción de Fernando Díaz se convirtió en uno de los comentarios más esperados por la audiencia, aunque la conductora se mantuvo enfocada en su trabajo y en la pauta del programa.

