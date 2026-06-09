Ale Venturo y Rodrigo Cuba estarían a punto de comprometerse: "Habrá una buena pedida de mano"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodrigo Cuba y Ale Venturo han vuelto a acaparar la atención{ de la prensa tras revelar que su relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Durante un reciente encuentro con la prensa, la pareja fue consultada sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su historia de amor, dejando entrever que el compromiso matrimonial podría concretarse muy pronto.

¿Ale y Rodrigo se casarán próximamente?

Aunque Ale Venturo confirmó que todavía no ha recibido un anillo de compromiso, fue Rodrigo Cuba quien sorprendió al asegurar que la esperada pedida de mano sí está en sus planes. El futbolista dejó claro que la propuesta llegará en el momento adecuado y adelantó que se tratará de un acontecimiento especial que no pasará desapercibido para sus seguidores.

"Esperen con calma, que habrá una buena pedida. Estamos en el mejor momento de nuestra relación, contentos, felices", indicó para 'Amor y Fuego'.

Las declaraciones del deportista alimentaron de inmediato las especulaciones sobre una próxima boda. Según explicó, actualmente ambos disfrutan de una etapa marcada por la estabilidad, la felicidad y la consolidación de su relación. Esta situación habría fortalecido aún más sus planes de futuro, especialmente ahora que Ale Venturo se encuentra legalmente divorciada.

La posibilidad de un compromiso ha generado gran expectativa entre los seguidores de la pareja, quienes han seguido de cerca su historia sentimental durante los últimos años. A pesar de los altibajos que enfrentaron en el pasado, Rodrigo Cuba y Ale Venturo han mostrado una imagen de unión y cercanía en sus recientes apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.

Ale Venturo se divorcia legalmente

La influencer apareció inesperadamente en el pódcast Q' Bochinche, donde terminó sincerándose sobre aspectos personales que hasta ahora había mantenido con discreción. Durante la conversación, explicó que su divorcio tomó más tiempo del esperado debido a que su matrimonio se celebró en Miami, lo que obligó a realizar varios trámites para validar la documentación en Perú.

En medio de la entrevista, la empresaria también habló sobre la reacción de Rodrigo Cuba al enterarse de que finalmente había firmado su divorcio. Según relató, el futbolista tomó la noticia con mucho entusiasmo, pese a que inicialmente aparentaba mantener distancia respecto al tema. La situación terminó confirmándole a Ale Venturo lo importante que es su relación para ambos.

"Oye, este se fue en floro. Supuestamente no le importaba y cuando le conté lo gritó a los cinco vientos", contó.

Es así que, Rodrigo Cuba y Ale Venturo continúan disfrutando de una etapa de estabilidad y felicidad en su relación. Aunque aún no existe una fecha confirmada para el compromiso, las declaraciones del futbolista han despertado gran expectativa. Todo apunta a que la esperada pedida de mano podría concretarse en los próximos meses.