Nuevo galán de Tilsa revela que su esposa sabe de las salidas entre ambos: "El divorcio es un trámite que demora"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva vinculación sentimental de Tilsa Lozano con un arquitecto llamado Andrés Muñoz generó polémica, debido a que él negó cualquier vínculo sentimental con la modelo, pese a ser captados besándose y pasando la noche juntos en más de una oportunidad. Sin embargo, horas después salió a aclarar la situación y dejó entrever que sus intenciones con la exmodelo son serias y que hasta su esposa está consciente de ello.

Galán de Tilsa rompe su silencio tras 'ampay'

El programa 'QBochinche' logró comunicarse con el deportista y, en medio de la conversación, Muñoz explicó que en un inicio negó su vínculo sentimental con la exconductora de 'Mesa Caliente', debido a que no le gusta la especulación en torno a su vida privada.

"Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos", dijo, dando a entender que realmente existe un vínculo amoroso entre ellos.

El empresario también fue consultado sobre la familia consolidada que tenía antes de verse involucrado con Tilsa, ya que en redes sociales aún mantiene fotos con su esposa e hija. Según explicó, su matrimonio terminó hace un tiempo y el divorcio está en proceso, por lo que su esposa está al tanto de su vínculo con la exmodelo.

"El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real. Mi expareja sabe que salgo con ella, incluso nos llevamos súper bien" , reveló.

Finalmente, aseguró que Tilsa Lozano es una mujer buena y de gran corazón, confirmando así que están conociéndose de forma romántica. Además, confirmó que tienen un vínculo afectivo exclusivo y que no hay terceras personas con las que esté saliendo en este momento.

"Estamos saliendo. Yo estoy separado hace varios meses, al igual que ella, y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos. (¿Con todas tus amigas te llevas así?) Este comentario está de más, no me llevo así con mis amigas, obviamente", concluyó.

El ampay de Tilsa y Andrés

Los 'urracos' descubrieron que el nuevo galán de Tilsa se llama Andrés Muñoz y fue captado ingresando a la casa de la exconductora la noche del pasado 15 de abril. Ambos no volvieron a salir hasta la mañana siguiente, cuando se dirigieron al aeropuerto con destino a Colombia, según comprobó el registro migratorio mostrado por el programa.

Durante las vacaciones, Andrés no mostró ningún indicio de que había viajado a Colombia, mientras que Tilsa siempre se tomó fotos completamente sola, dando a entender que está soltera. Ambos volvieron al Perú el 20 de abril y en todo momento se mostraron muy cariñosos, ya que se abrazaban a vista y paciencia de todos en el aeropuerto.

Una vez en Lima, la pareja se fue rumbo a Punta Negra, a la casa de Andrés, donde también pasaron la noche, pues Tilsa fue captada saliendo a la mañana siguiente. Allí ambos se dieron varios besos antes de despedirse, lo cual sería una confirmación de que hay algo más que una amistad.

De esta manera, la relación entre Tilsa Lozano y Andrés Muñoz continúa dando de qué hablar tras sus declaraciones. Aunque al inicio negó el romance, ahora reconoce que mantienen un vínculo cercano. Mientras el divorcio sigue en proceso, ambos aseguran estar libres para iniciar una nueva etapa sentimental juntos.