Alejandra Baigorria comparte un álbum de fotos familiar, pero no incluye a Said Palao: "Falta el esposo"

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria viajó a España junto a su familia hace aproximadamente una semana y, después de unos días, se descubrió que también estuvo acompañada de su esposo, Said Palao. Sin embargo, la empresaria decidió omitirlo de su álbum de fotos familiar que publicó en redes sociales, lo cual generó mucha controversia entre sus seguidores.

Alejandra ignora a Said en álbum familiar

La 'Gringa de Gamarra' no dudó en mostrar el resultado de esas vacaciones junto a sus padres y su hermano. En un extenso álbum de fotos que compartió, se puede ver que visitaron varios lugares muy conocidos en Barcelona, incluyendo la famosa catedral, además de un parque de diversiones, donde todos se aventuraron en los juegos más extremos.

En diversas fotografías aparecía posando junto a su padre, Sergio Baigorria, y también con su mamá, Verónica Alcalá. Su hermano también fue protagonista de algunas instantáneas, ya que pasaron por la Barceloneta y otros lugares aledaños. Sin embargo, sus seguidores se dieron cuenta de que Said Palao no aparecía en ninguna de las fotos, a pesar de que era una publicación "familiar".

"Tantas fotos y en ninguna con el 'esposo', ¿o se te escapó a Argentina? jajaja", "siempre te acompañará tu familia, solo aprende a soltar cuando no es para ti", "le da vergüenza subir fotos con él, pero no le da vergüenza agradecerle públicamente por adornarla", "aprende de la esposa de Manco", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Cabe resaltar que, hace unas horas, Alejandra comunicó que su próximo destino será China, adonde, al parecer, solo irá con su hermano y sus padres, ya que Said compartió una imagen donde decía que estaba de vuelta a casa, posiblemente en referencia a Lima.

Alejandra llora en España

La empresaria viajó a España para recibir el reconocimiento que una empresa le iba a ofrecer por su capacidad de emprendimiento. Aunque en un inicio se confirmó que solo iba a viajar con sus padres y su hermano, luego se supo que también había incluido en el viaje a Said Palao.

En TikTok se viralizó un video en el que Alejandra se muestra muy susceptible frente a la cámara, mientras su equipo la veía con mucha admiración. Sin embargo, en determinado momento se le quebró la voz al intentar dar un discurso motivacional, lo cual revelaba que no estaba bien anímicamente.

"Así me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque yo ni siquiera quería venir al viaje, porque no me sentía bien, pero no les iba a defraudar", se le escucha decir a la empresaria textil para luego, tras unos segundos, recibir el abrazo de sus seguidores, quienes la felicitaron.

Es así que, la ausencia de Said Palao en las fotos del viaje familiar de Alejandra Baigorria no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios. Mientras tanto, la empresaria continúa con sus planes y anunció un nuevo destino, dejando abierta la duda sobre la situación de su relación.