Alejandra Baigorria explica cómo hace para sobrellevar su crisis con Said Palao: "Todo tiene solución"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria se encuentra de viaje en China junto a su familia para ver oportunidades de negocios. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para responder algunos de los comentarios de sus seguidores y, en medio de ello, aclaró cómo hace para sobrellevar la presión mediática en medio de la crisis matrimonial que tiene con Said Palao.

Alejandra se pronuncia tras crisis con Said

La empresaria siempre se ha mostrado muy susceptible al mostrar sus emociones y, después del escándalo que se formó por el ampay de su esposo, mantuvo silencio durante unos días y luego decidió pronunciarse mediante su canal de difusión de WhatsApp. Además, Said le pidió disculpas públicas, con lágrimas en los ojos, y ambos anunciaron que iban a reevaluar su matrimonio.

Recientemente, aprovechando su estadía en China, se tomó un tiempo para publicar una caja de preguntas donde sus seguidores le dejaron sus inquietudes. Uno de ellos le preguntó expresamente cómo hace para sobrellevar sus problemas personales: "¿De dónde sacas tanta fuerza?".

La 'Gringa de Gamarra' no dudó en responder a la interrogante con una extensa respuesta que da por sentado que es una persona muy resiliente y que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Además, hizo énfasis en que llevar una vida saludable ayuda mucho a sobrellevar los problemas que se pueden presentar a lo largo de los años.

"La vida es una... todo pasa. Me aferro a mis sueños, a mis metas... No dejo que nadie me arrebate mis sueños. Todo tiene solución. Hago deporte, me cuido la salud; el verte y sentirte bien también me da fortaleza... Y siempre confío en que Dios tiene algo grande para mí... Me refugio en trabajar mucho... Silencio el ruido exterior", escribió.

Alejandra Baigorria revela cómo sobrelleva su crisis con Said Palao

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria deja en claro que su fortaleza nace de sus metas, su disciplina y su fe. Mientras evalúa su relación con Said Palao, continúa enfocada en su crecimiento personal y profesional, priorizando su bienestar emocional frente al ruido mediático que la rodea.





