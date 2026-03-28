Alejandra Baigorria nombra a Said Palao gerente general de su nueva empresa, pese al ampay: "La vida continúa"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao continúan en el ojo de la tormenta luego del ampay que difundió 'Magaly TV, la firme'. Recientemente, se dio a conocer que ambos han lanzado un negocio juntos, donde Said figura como gerente general, a pesar de la polémica que gira en torno a una presunta infidelidad por parte del chico reality.

Alejandra y Said estrenan empresa juntos

Según Magaly Medina, Alejandra optó por registrar una nueva empresa llamada "Agarra tu gringa AB", que funcionará en base a sorteos con fines sociales. Lo más irónico es que el registro de la empresa se hizo el pasado 13 de marzo, misma fecha en la que Said estaba disfrutando con otras mujeres en un yate en Argentina.

Cabe resaltar que, un día antes de la inscripción de la empresa, Alejandra decidió colocar a Said Palao como gerente general de esta nueva sociedad, aunque ella tiene la mayor cantidad de acciones, seguida de su hermano y Said. La empresaria cuenta con un total de 5100 acciones, mientras que su hermano y su esposo tienen 4950 cada uno.

El negocio fue aperturado con un capital de 15,000 soles y tiene como finalidad hacer rifas virtuales donde prometen regalar departamentos, autos, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo. Las personas pueden participar pagando 10 soles para inscribirse. El dinero será destinado a construir un albergue para perritos.

Cabe resaltar que, hace unos días, Alejandra también salió al frente para defenderse de las críticas. "Abrí un canal de difusión porque es gratis, porque yo no puedo parar mi vida ni parar mis proyectos, porque la vida continúa. Si, gracias a Dios, tengo la fortaleza de poder seguir trabajando, no voy a parar", indicó.

Magaly destruye a Alejandra por nueva empresa con Said

La conductora de ATV no pudo evitar su incomodidad al enterarse de la nueva sociedad empresarial que están formando los esposos, a pesar del ampay que ha puesto en jaque su matrimonio.

"Cómo a este hombre aparentemente no le va bien en la vida, ella trata de jalarlo, de empoderarlo y le pone su negocio. Le dice: 'Acá vamos a ser socios, tú chambeas'. O sea, le pone la plata y lo hace gerente general de 'Agarra tu gringa'. Por eso decía que los iban a ver juntos", dijo muy indignada.

En esa misma línea, Magaly le recomendó a Alejandra que retire a Said como gerente general de su nueva empresa, asegurando que puede hacerlo si se pone de acuerdo con su hermano, ya que ella es accionista mayoritaria y puede tomar decisiones de ese nivel.

"Es bien fácil, Alejandra, ¿por qué lo tienes que hacer con él después de lo que te hizo? Tú puedes hacer el negocio sola, no necesitas de Said (...) Yo lo mandaría por un tubo. Tú no necesitas de él, pon como gerente a tu hermano, a tu vecino, cualquiera es más confiable que Said ", sentenció.

En medio de la controversia, la nueva empresa de Alejandra Baigorria y Said Palao no ha pasado desapercibida. Mientras ella apuesta por seguir adelante con sus proyectos, las críticas continúan. La polémica relación y sus decisiones empresariales siguen dando de qué hablar en el espectáculo local.