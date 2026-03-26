Alejandra Baigorria minimiza las revelaciones de Onelia sobre la despedida de soltero de Said: "Cosas innecesarias"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria finalmente rompió su silencio luego de que Onelia Molina contara todas las aventuras que habría tenido Said Palao durante su despedida de soltero en Colombia. La empresaria minimizó los comentarios de la chica reality y aseguró que prefiere hacer caso omiso a los mismos.

Alejandra Baigorria minimiza a Onelia

La 'gringa de Gamarra' fue abordada por periodistas de Espectáculos cuando realizaba sus labores cotidianas y fue clara al decir que se encuentra tranquila. Sin embargo, esto cambió cuando fue consultada por lo que dijo Onelia la otra noche en Magaly TV, la firme.

Alejandra mantuvo su idea de llevar su proceso de reconciliación en estricto privado, pero sí dejó en claro que todo iría por buen camino, ya que ambos se mostraban muy sonrientes, y hasta dejó todo en manos de Dios.

"No voy a opinar nada, chicos. De verdad, prefiero mantener todo en reserva y estar tranquila. Hay cosas que son innecesarias... El de arriba va a sacar todo a la luz", indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre si se siente traicionada por haber confiado en Onelia, la evitó completamente. "Se lo dejo a su criterio", dijo la rubia antes de marcharse.

Alejandra Baigorria decepcionada de Onelia... pero aún con Said 🤭#MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/dlH1MdpHST — urraqueando (@perumoment) March 27, 2026

Alejandra estaría buscando probar la infidelidad de Said

En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Onelia confesó que Said Palao le habría sido infiel a Alejandra durante su viaje de despedida de soltero en marzo de 2025. Por ello, la fiesta en el yate y la casa de campo en Argentina, ocurrida hace dos semanas, sería la segunda vez que el chico reality traiciona a la empresaria.

Debido a todo lo expuesto, Onelia Molina afirmó que habló con Alejandra y que ella se siente desesperada y en busca de respuestas sobre la presunta infidelidad de Said. "Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar para que le digan", señaló al reportero de Magaly.

En esa misma línea, aseguró que Baigorria estaría interesada en tener pruebas fehacientes de la infidelidad de Said, para lo cual no escatimaría en gastos e incluso estaría pensando viajar al extranjero para conseguir las respuestas que necesita.

De esta manera, Alejandra Baigorria optó por no avivar la polémica y restar importancia a las declaraciones de Onelia Molina. La empresaria dejó claro que prioriza su tranquilidad y su relación, manteniendo todo en reserva y confiando en que el tiempo y la verdad aclararán la situación.