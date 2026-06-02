Alejandra Baigorria ROMPE su silencio y RESPONDE si ya perdonó a Said Palao: "Es mi vida"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una conversación con el programa de streaming dirigido por María Pía Copello, la empresaria Alejandra Baigorria fue cuestionada por su situación sentimental con su esposo Said Palao y si ya lo habría perdonado tras las imágenes difundidas en marzo de este año en una despedida de soltero llevada a cabo en Argentina.

Declaraciones de Alejandra Baigorria

En la reciente emisión María Pía hizo énfasis en las preguntas que los medios quieren saber sobre la vida personal de Alejandra Baigorria, especialmente, luego de las imágenes difundidas por el programa de televisión de la conductora Magaly Medina en la que se ve al esposo de la exchica reality junto a sus amigos en una despedida de soltero.

Dichas imágenes habrían sido motivo de distanciamiento y separación en varias parejas del medio. Por esta razón, la empresaria se encuentra desde hace semanas en el ojo público ya que no ha asegurado si ha perdonado a su esposo por una presunta infidelidad.

"Es mi vida, no jodan, estoy respondiendo como respondería en un live porque en televisión no puedo responder así", manifestó Alejandra Baigorria en el programa de streaming.

Al ser consultada por su estado emocional, la empresaria mencionó que ella no recibe consejos y es clara con sus decisiones, afirmando que si se equivoca, lo aceptará.

"Yo estoy bien, estoy tranquila, toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie, si la gente me quiere aconsejar bacán pero yo soy una persona que, si me he equivocado, me equivoqué, pero yo siempre he tomado las decisiones en base a mí, a lo que me dice mi corazón, a lo que me dice mi cabeza, lo que me dice mi experiencia y listo", expresó la empresaria.

En ese sentido, dijo que para las personas de afuera que la ven desde una pantalla muestran facilidad al juzgarla. No obstante, vivir de manera pública la exposición de su relación con Said Palao es más complicado.

"Quien no haya tomado decisiones en su vida o quien no se haya equivocado, o quien no haya perdonado que es algo que Dios también nos enseña (...) pero hay que estar en los pantalones y en los zapatos de la persona y es la vida de cada uno", comentó Alejandra Baigorria.

Con esta declaraciones, Alejandra Baigorria deja clara su postura sobre una posible reconciliación con su esposo Said Palao, mencionando que ella no crítica a los demás y espera lo mismo para su vida personal.