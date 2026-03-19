Mario Irivarren toma RADICAL decisión tras ampay y el FIN de su relación con Onelia Molina

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren sorprende a sus seguidores al tomar una radical decisión tras confirmar infidelidad a Onelia Molina en Argentina, que conllevó la ruptura de su relación. ¿Qué hizo la popular 'Calavera Coqueta'?

Mario Irivarren y su inesperada decisión tras ampay

Mario Irivarren se ha visto en medio de una nueva polémica tras la difusión de imágenes comprometedoras donde se le ve disfrutando de una tarde de diversión junto a sus amigos Said Palao y Patricio Parodi y un grupo de mujeres en un yate en Argentina. En una de las escenas se ve al exchico reality darle un beso a una de las chicas para seguidamente lanzarse a nadar, pese a que mantenía una relación con Onelia Molina.

Esta situación generó que Onelia diera por terminada su historia de amor y asegurara que no le daría una nueva oportunidad, enfatizando que las pruebas de la supuesta infidelidad son irrefutables. Tras confirmarse la ruptura, Mario Irivarren vuelve a sorprender a sus seguidores, según el portal de 'Instarándula'.

Pues bien, según las imágenes mostradas en redes sociales, una usuaria se percató de que el conductor del podcast 'La Manada' estaba en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez haciendo cola para poder abordar su avión e irse de Lima, en un aparente intento de encontrar un poco de paz entre tanto caos por sus malas decisiones y de las cuales aseguró estaba arrepentido.

"Mira quién está huyendo. Estoy en el aeropuerto. Mario saliendo de viaje. Es ahorita, el más infiel de los infieles", fue el mensaje que le envió una seguidora a 'Instarándula', acompañando la escena de Irivarren luciendo un polo y una gorra blanca, buzo negro y unos audífonos.

Mario Irivarren se va de viaje tras terminar con Onelia Molina.

Mario Irivarren se va de viaje tras separarse de Onelia

En el video difundido en redes sociales que ha causado desconcierto en sus seguidores, se ve que luego de su fugaz aparición en el podcast que conduce con Laura Spoya y Gerardo Pe, Mario Irivarren agarró una maleta, cargó una mochila en la espalda, para seguidamente ver fijamente su celular mientras se dirigía a hacer su cola para esperar su turno de abordar el avión.

Como se recuerda, el exchico reality aseguró el último jueves 18 de marzo en 'La Manada' que pensaba tomarse un descanso para reflexionar por todo lo que perdió tras su viaje a Argentina con Patricio Parodi y Said Palao. Hasta el momento no se reveló cuál sería su destino tras ser captado en el aeropuerto.

Es así como tras confirmar su separación de Onelia Molina por su ampay en Argentina, Mario Irivarren tomó la decisión de irse de viaje. Fue captado en el aeropuerto Jorge Chávez, generando gran desconcierto entre sus seguidores en redes sociales.