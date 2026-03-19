Said Palao rompe en llanto al hacerle promesa a Alejandra Baigorria tras ampay: "Intentaré remediar todo"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao finalmente rompió su silencio luego de que el último martes Magaly Medina expusiera unas imágenes donde aparece bailando y coqueteando con un grupo de modelos en Argentina. El 'guerrero' no pudo contener las lágrimas al momento de pedirle perdón a Alejandra Baigorria por el ampay que protagonizó y le hizo una gran promesa de amor.

Said Palao suplica el perdón de Alejandra y le hace una promesa

En un inicio, Said se quebró al escuchar el mensaje que Alejandra compartió esta tarde respecto a las imágenes que afectaron su matrimonio. Luego de tomar la palabra y pedir perdón públicamente a Alejandra, a su familia y a todos los afectados, Said aseguró que intentará reconstruir su matrimonio a toda costa.

"Voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita" , dijo el 'samurái' en un inicio.

Said también dijo que estaba consciente de que hay una posibilidad de que Alejandra decida no perdonarlo, pero por ahora él está buscando que ella sea feliz de la manera en que lo decida. "Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. Lo que quiero es que sea feliz, aun así no esté conmigo, pero por mi parte intentaré remediar todo lo que he hecho", agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los internautas que vienen criticando a Alejandra para que dirijan todos esos ataques hacia él. El integrante de Esto es Guerra dijo que merece todos los malos comentarios, pero pidió que dejen de atacar a su esposa, porque ella no ha sido culpable de nada.

"Yo me merezco todo lo que quieran decirme, pero mi esposa no merece nada de esto. Ella no merece insultos, cuestionamientos ni nada. Ella se ha portado superbien conmigo. Solo les pido que paren, por favor", sentenció.

Alejandra rompe su silencio

La empresaria explicó que no habló antes porque no se sentía preparada. "No me siento lista, ni yo misma sé qué palabras decir, ni sé lo que siento", expresó, evidenciando un estado de confusión emocional. Según el programa Magaly TV: La Firme, el ampay fue grabado durante un viaje en Argentina.

Sobre su relación, Baigorria evitó dar detalles y pidió respeto a su proceso. "No la estoy pasando bien... no es un enamorado, es una familia constituida", indicó, dejando entrever la dimensión del problema, y que es una situación que va más allá del diálogo.

La empresaria remarcó que necesita tiempo para tomar decisiones. "No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia", sostuvo, enfatizando que la situación aún no está definida.

De esta manera, el pronunciamiento de Said Palao generó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron su comportamiento. Mientras tanto, Alejandra Baigorria aún no confirma cuál será el futuro de su relación, en medio de un escándalo que ha puesto en el ojo público su matrimonio y estabilidad emocional.