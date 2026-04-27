Alejandra Baigorria y Said Palao pasan primer ANIVERSARIO de casados SEPARADOS: sin publicaciones

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras un año de haber protagonizado uno de los matrimonios más comentados de la farándula, la realidad de Alejandra y Said luce hoy muy distinta: cumplieron su primer aniversario separados por miles de kilómetros y omitiendo cualquier detalle romántico público.

Alejandra Baigorria pasa su aniversario de bodas sin Said en China

El 26 de abril de 2025, Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el sí vía religioso y civil. La histórica iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima fue escenario de una boda de ensueño.

Mientras Alejandra Baigorria se encuentra en China por compromisos laborales relacionados con su empresa de ropa, Said Palao permaneció en Perú para participar en el Ironman 70.3 de Lima. La empresaria también compartió en sus redes sociales diversas imágenes de su estadía en China; sin embargo, no realizó publicaciones relacionadas con su pareja ni con su aniversario de casados.

Publicó momentos personales durante su viaje, en los que se la vio degustando comida local, recorriendo las calles de distintas ciudades y disfrutando de una sesión de spa. "Desde China, soñando en grande", se lee en una de sus recientes publicaciones.

Alejandra Baigorria comparte fotos de su estadía en China

Said Palao recuerda a Alejandra Baigorria en su aniversario

La carrera del chico reality coincidió con su primer año de casados, sin embargo, tras finalizar el evento, el saludo para su esposa fue apenas un detalle breve dentro de una publicación dedicada principalmente a su entorno familiar y amistades.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", indicó en la publicación.

La pareja, que solía derrochar amor en redes, sorprendió el pasado 26 de abril con una frialdad inesperada, un saludo escueto por parte de Said y una respuesta inexistente por parte de Alejandra. La "Rubia de Gamarra" se mostró enfocada exclusivamente en su faceta empresarial, dejando de lado cualquier mención a su matrimonio para mostrar su viaje de trabajo.

El primer aniversario llega en medio de una crisis que se hizo pública tras un ampay difundido en marzo de este año. En las imágenes, Said Palao apareció en una fiesta en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y varias mujeres.