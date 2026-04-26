Magaly Medina disfruta de su nueva casa en una de las zonas más exclusivas de Lima: "Feliz como una lombriz"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina está disfrutando de una de las etapas más bonitas de su vida, ya que recientemente se ha mudado a su nueva casa junto a su esposo, Alfredo Zambrano. La conductora de televisión mostró las primeras imágenes de su nueva residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima.

La nueva casa de Magaly

A través de un video en TikTok, la conductora de espectáculos mostró algunos ambientes de su nueva casa. Específicamente, hizo énfasis en su cocina, uno de los lugares que ha confesado disfrutar más, ya que le encanta cocinar cuando tiene reuniones con su familia y amigos cercanos.

En el video se puede apreciar que su cocina tiene una gran isla donde podrá preparar sus alimentos y engreír a sus seres queridos. La decoración está completamente en tonos neutros y claros, resaltando la simplicidad que la caracteriza. Además, se pudo observar que su cocina está totalmente equipada.

En otra toma, se pudo ver que tiene un repostero de gran tamaño donde guarda sus implementos, de los cuales Magaly parece ser muy amante. También mostró una refrigeradora gigante donde conserva sus vinos, espumantes y champán para ocasiones especiales o simplemente para disfrutar una copa.

Finalmente, enfocó brevemente la vista desde su cocina hacia la terraza. En ella se aprecia un área verde amplia con una gran vista hacia la ciudad. Recordemos que Magaly se mudó a Casuarinas, una de las zonas más exclusivas de Lima por su privilegiada ubicación y vista de la ciudad.

Magaly arremete contra Yahaira

Medina inició su programa haciendo un fuerte reclamo público, indicando que las acciones legales que han tomado Yahaira e Iván carecen de coherencia. "A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades", dijo en un inicio.

Magaly hizo un llamado a la Prefectura a que atienda los casos de decenas de mujeres maltratadas que buscan medidas de protección. También cuestionó la decisión de la institución por otorgarle las medidas a Yahaira y denunció públicamente que su exabogado estaría extorsionándola con difundir información.

Finalmente, cuestionó el talento artístico de Yahaira Plasencia, dejando entrever que todo el juicio que haya iniciado en su contra sería con la finalidad de generar polémica para atraer público a sus conciertos.

Es así que en medio del escándalo, Magaly Medina inicia una nueva etapa en una casa que refleja su estilo y comodidad. La conductora compartió detalles que evidencian elegancia y funcionalidad, pensados para disfrutar en familia. Su mudanza a una zona exclusiva reafirma su gusto por los espacios amplios, modernos y con privilegiadas vistas.