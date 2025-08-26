Gisela Valcárcel EXIGE respeto a CEO de América TV tras sufrir desplante: "Se equivoca y maltrata"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo mediático, luego que la mañana de este martes 26 de agosto, revele en una transmisión en Instagram, que se le prohibió el ingreso a las instalaciones de América TV. El hecho fue insólito porque su productora GV producciones continúa al mando de 'America Hoy' uno de los espacios del canal. La figura televisiva recurrió a sus redes sociales para referirse al CEO de América Televisión, Fernando Muñiz.

Gisela Valcárcel habla de CEO de América TV

Tras el polémico hecho del cual fue protagonista, la popular 'Señito' recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen en la que se observa hablando con para sus descargos sobre lo acontecido, junto a la instántanea escribió un contundente mensaje dirigido a Fernando Muñiz, CEO de América TV. Además, resaltó que "todos merecemos respeto", esto en referencia al impedirle el ingreso a la casa televisiva de Santa Beatriz.

En primera instancia, la también empresaria aseguró que empezó el día ilusionada de estar en el set de 'América Hoy', sin embargo, el abrupto impedimento de su ingreso al canal en el cual fue figura, fue una sorpresa. "Un día que empecé con la ilusión de estar en el set de 'América Hoy', pero la vida me tenía sorpresas, como pueden ver en mi publicación", manifestó.

Publicación de Gisela Valcárcel en Instagram

Asimismo, la exconductora de 'El Gran Show' resaltó que está recibiendo apoyo ante lo suscitado y que este tipo de casos las personas deben hacerse respetar sin importar el género.

"Rescato el apoyo que estoy recibiendo. Se trata de un CEO que se equivoca y maltrata. Pero también se trata de hacernos respetar, seas hombre, mujer, aquí no importa el género. Todos merecemos respeto. Muchas gracias prensa", se lee en el post de Valcárcel.

Fastidiada con CEO

Previo a la publicación en Instagram, Gisela Valcárcel ya se había dirigido a Fernando Muñiz en una transmisión, ahí lamentó la visión de liderazgo del CEO, ello tras deslizar que él estuvo detrás de la prohibición de su ingreso a América TV. Por dicha razón, aseguró que 'América Hoy' saldría de la programación de la casa televisiva.

