¿Pedro Castillo podría pedir indulto a Keiko Fujimori?: "No descarto eso, veremos en su momento", señala su abogado

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posibilidad de que Pedro Castillo solicite un eventual indulto a la virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, fue puesta sobre la mesa por el abogado Walter Ayala. Durante una entrevista con Exitosa, el exministro de Defensa sostuvo que no descarta ese escenario, aunque aclaró que se trata de una decisión que solo le corresponde tomar al exmandatario cuando lo considere conveniente.

Ayala explicó que, por el momento, no ha conversado con Castillo sobre un eventual pedido de gracia presidencial y, por ello, evitó adelantar una postura definitiva. "Yo no descarto eso, pero veremos en su momento", manifestó.

Ayala no descarta pedir indulto a Keiko Fujimori

Consultado directamente sobre si Castillo podría solicitar un indulto a Keiko Fujimori en caso ella asuma la Presidencia, Walter Ayala respondió que el tema todavía resulta anticipado debido al contexto político, aunque dejó abierta esa posibilidad para el futuro.

"Pedirle eso a la señora Fujimori, la verdad que en estos momentos, que todavía no ha sido, digamos, proclamada, que todavía no ha juramentado, que todavía tenemos cuestionamientos, yo pienso que es muy prematuro. Yo no descarto eso, pero veremos en su momento", declaró el vocero de Juntos por el Perú.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, deslizó la posibilidad de que Pedro Castillo pueda solicitar un eventual indulto a Keiko Fujimori en algún momento, aunque aclaró que no es una decisión inmediata y que ello le... pic.twitter.com/zbHIKPOInQ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 1, 2026

Sus declaraciones surgen en medio del debate sobre el futuro judicial de Pedro Castillo, quien continúa afrontando procesos penales y permanece privado de su libertad mientras avanza el juicio en su contra.

Fujimorismo debería abstenerse de conformar la próxima Mesa Directiva, según Ayala

Durante la conversación, Ayala también lanzó críticas contra Fuerza Popular y sostuvo que, si Keiko Fujimori busca enviar una señal de reconciliación política, el fujimorismo debería abstenerse de participar en la conformación de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

"La señora Keiko Fujimori, si realmente ella, al menos, no quiere demostrar un buen gesto mínimo, mínimo, esto lo digo yo como Walter Ayala, el fujimorismo no debería entrar a la Mesa Directiva", expresó.

Asimismo, recordó que Pedro Castillo aún no cuenta con una sentencia firme, por lo que insistió en que su situación judicial todavía puede cambiar conforme avance el proceso. "Bueno, el presidente Pedro Castillo todavía no tiene una condena firme, puede ser absuelto", indicó.

Las declaraciones de Walter Ayala abren un nuevo frente de discusión sobre los escenarios políticos que podrían presentarse en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Aunque el vocero insistió en que un posible pedido de indulto no está sobre la mesa por ahora, dejó claro que no descarta esa alternativa y que la decisión final recaerá exclusivamente en Pedro Castillo.