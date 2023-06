Ana Kohler responde sobre su rivalidad artística con Ruth Karina en Euforia: "Yo solo hablo de la gente que conozco"

La cantante de tecnocumbia Ana Kohler asistió al programa de 'Giselo' "Edson pa' qué más" y se animó a responder la pregunta del público que le consultaba sobre su rivalidad artística con Ruth Karina en la agrupación Euforia.

El popular Edson Dávila tuvo una entrevista con la artista nacional de los 90´s Ana Kohler en su programa de Youtube "Edson pa' qué más" e hizo una importante revelación frente a las innumerables veces que los fanáticos la comparan con Ruth Karina e incluso sobreentienden que puede haber algún tipo de rivalidad entre ellas.

"Yo no puedo opinar de una persona que no conozco, que nunca he tratado. Y si alguien se pelea conmigo, se pelea solo, pierde el tiempo", se animó en responderle al curioso 'Guiselo'.