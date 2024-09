Andrés Hurtado: Revelan IMÁGENES EXCLUSIVAS del último día que estuvo al aire en su programa

Andrés Hurtado se encuentra inmerso en un escándalo por el presunto delito de tráfico de influencias, lo que ocasionó que se alejara de las pantallas mientras soluciona sus problemas legales. Al respecto, se difundió una serie de imágenes exclusivas de lo que hacía durante los cortes comerciales de su último programa al aire.

Durante la reciente edición de 'Todo Se Filtra', Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche' reveló que una persona allegada a su producción le hizo llegar un video en el que aparecen imágenes exclusivas de lo que hacía Andrés Hurtado en los cortes comerciales de su último programa.

Es así que, de acuerdo a lo compartido, se puede apreciar al conductor de TV sentado en una silla con un semblante que evidenciaría una clara preocupación.

Imágenes exclusivas de lo que hacia Andrés Hurtado en su último programa - Fuente: Panamericana TV

Imágenes exclusivas de lo que hacia Andrés Hurtado en su último programa - Fuente: Panamericana TV

Magaly Medina se tomó unos minutos para referirse a la denuncia que actualmente enfrenta Andrés Hurtado. Y es que tras las fuertes insinuaciones que afirmaban que la 'Urraca' había recibido "favores" de su parte, además de mantener una sólida amistad, prefirió salir al frente para descartar contundentemente dichas posibilidades.

"A mí no me interesa defenderlo, con él he tenido una enemistad larga, de muchos años. Cuando todo el mundo lo 'soboneaba', yo era la única en televisión abierta que le decía todas sus cosas. Sus hijas han sido las que han aplacado estas diferencias, pero eso no me hace su amiga", explicó en un primer momento.