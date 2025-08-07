Diealis corta transmisión en Kick y lo graban subiendo a patrullero de la PNP rumbo a la comisaría

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diealis preocupó a sus seguidores en una reciente transmisión en vivo por Kick. Tras pasear por Lima junto a Angye Zapata, el streamer cerró el día con una cena en Miraflores, pero la salida se salió de control: la transmisión se cortó y él terminó subiendo a una patrulla.

Streamer Diealis aparece en patrullero

La transmisión del 5 de julio inició sin problemas. Diealis y Angye caminaban por la ciudad conversando de todo un poco y compartiendo con sus seguidores.

Ya en el restaurante, entre platos criollos y bromas, el streamer incluso retó a la modelo a probar un pisco sour, pero ella lo rechazó porque tenía que regresar temprano a casa.

Todo parecía fluir bien, hasta que un hombre apareció de forma repentina en la escena. La tensión se sintió de inmediato, y el ambiente cambió por completo.

La transmisión se cortó por unos minutos, dejando a los usuarios con más preguntas que respuestas. Muchos comenzaron a especular que el misterioso sujeto sería la pareja de la modelo y que habría confrontado a Diealis en plena cena.

Minutos después, el streamer reapareció en pantalla sin dar muchos detalles sobre lo ocurrido. Se limitó a decir que Angye se fue porque "le cayó mal la comida". "¿Qué pasó? Nada, mano", dijo.

Luego agregó: "Hubo una escena de actuación y Jackes pensó, porque Jackes es el que domina el stream, que era algo cierto y se palteó... Angye ya se fue, justo coincidía con que se tenía que quitar, se tenía que ir a su casa, creo que me cayó algo mal al estómago".

La sorpresa fue aún mayor cuando, poco después, los seguidores vieron al streamer abordando una patrulla policial. En plena transmisión se escucha a un hombre decir: "Sube normal, a la patrulla", a lo que Diealis responde: "Sí, vamos de frente". Luego, antes de que la señal se corte otra vez, agregó: "Creo que estoy bendecido y maldito".

Según los comentarios de usuarios, habría sido llevado a la comisaría de Miraflores por grabar en la vía pública sin autorización, aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por el propio influencer.

Diealis rompe su silencio y toma medidas

Ahora, en una nueva transmisión en Kick, Diealis se pronunció sobre lo sucedido, aunque evitó dar detalles específicos del momento con Angye Zapata. Lo que sí hizo fue agradecer a la Policía Nacional del Perú y al escuadrón de emergencia Sur 1 por actuar rápidamente y resguardarlo.

"Estoy agradecido con ellos. Llegaron, cerraron todo, me apoyaron, me llevaron e hicieron que esté muy bien", dijo. Además, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no caminará por las calles sin seguridad.

Agregó: "Si me ven en la calle, ahora voy a estar siempre con seguridad porque tengo que aprender. Por más que yo sé que no tengo roche con nadie... Igual, aunque tengo una personalidad tranquila, pueden pasar muchas cosas y por eso prefiero caminar con seguridad siempre".

El corte inesperado de la transmisión en Kick y la posterior aparición de Diealis subiendo a un patrullero de la PNP rumbo a la comisaría dejaron muchas dudas entre sus seguidores. Aunque el streamer no ha dado una versión detallada de lo sucedido, el registro visual del momento circula ampliamente en redes sociales.