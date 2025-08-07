Arequipa: Estos son los conciertos confirmados para celebrar a lo grande su 485 aniversario

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Arequipa celebrará su 485 aniversario este 14 de agosto con siete conciertos confirmados para una serenata de lujo. Habrá de todo, desde huayno y cumbia hasta música urbana. Si quieres pegarte una buena jarana, acá te soltamos los eventos, precios, locales y opciones gratuitas ¡Toma nota!

¿Gratis o pagado?

Arequipa se alista para una fiesta inolvidable por su 485 aniversario y hay opciones gratuitas para quienes no quieran gastar ni un sol. Así que si estás ajustado, igual puedes vacilarte con buen ritmo.

Pero si lo tuyo es asegurar tu sitio y disfrutar de artistas conocidos, los precios varían bastante: desde S/10 por entrar a la feria, hasta los S/380 para quienes quieran zona VIP con Beéle y compañía. Todo depende de cuánto dinero quieras gastar en la fiesta.

Conciertos en Arequipa

Este 2025, Arequipa no se queda atrás y tira la casa por la ventana con siete conciertos para todos los gustos musicales. Acá te soltamos la lista, uno por uno:

Estadio Juan Velasco Alvarado (Hunter) : Armonía 10, Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Papillón se juntan para darte una noche bien cumbiambera. Entradas desde S/ 79,10 hasta S/112,30.

: Armonía 10, Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Papillón se juntan para darte una noche bien cumbiambera. Entradas desde S/ 79,10 hasta S/112,30. Jardín de la Cerveza : El colombiano Beéle se suma al tono con Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro. Acá las entradas están más power: S/100, S/250 y S/380.

: El colombiano Beéle se suma al tono con Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro. Acá las entradas están más power: S/100, S/250 y S/380. Centro de Convenciones Cerro Juli (Feria de Arequipa) : Si eres fan del estilo salsero y romántico, este concierto es para ti. Estarán Pedro Loli, la orquesta Ámbar Internacional y Josimar (imitador de Yo Soy). La entrada a la feria cuesta solo S/10.

: Si eres fan del estilo salsero y romántico, este concierto es para ti. Estarán Pedro Loli, la orquesta Ámbar Internacional y Josimar (imitador de Yo Soy). La entrada a la feria cuesta solo S/10. Vibra Arena (José Luis Bustamante y Rivero) : Este evento es totalmente gratis . Tocarán La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, Gran Orquesta Internacional y Mauricio Mesones.

: Este evento es totalmente . Tocarán La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, Gran Orquesta Internacional y Mauricio Mesones. Local por confirmar : Yarita Lizeth Yanarico lidera un cartel lleno de artistas como Cliver y su Grupo Corali, Chinito del Ande, Ever Soncco, Los Pukas del Perú, Los Puntos del Amor, Edson Morales y Haydeé Raymundo.

: Yarita Lizeth Yanarico lidera un cartel lleno de artistas como Cliver y su Grupo Corali, Chinito del Ande, Ever Soncco, Los Pukas del Perú, Los Puntos del Amor, Edson Morales y Haydeé Raymundo. Local por confirmar : Chechito, Yheison Pumita, Isaura de Los Andes, agrupación Samy del Perú, Pablito Solís y X Dinero se lucirán con lo mejor del ritmo popular.

: Chechito, Yheison Pumita, Isaura de Los Andes, agrupación Samy del Perú, Pablito Solís y X Dinero se lucirán con lo mejor del ritmo popular. Av. La Marina (organiza la Municipalidad): Inclos, se viene un conciertazo municipal con artistas aún por confirmar, pero se sabe que el ingreso será libre. A estar atentos.

Con siete conciertos confirmados, Arequipa promete una serenata inolvidable este 14 de agosto, con huayno, cumbia, reguetón y más. La Ciudad Blanca celebra su 485 aniversario con opciones para todos los gustos y bolsillos, incluso eventos gratuitos.