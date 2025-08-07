RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Algunos son gratuitos

Arequipa: Estos son los conciertos confirmados para celebrar a lo grande su 485 aniversario

Arequipa celebra a lo grande su 485 aniversario con música, baile y diversión asegurada. Siete conciertos ya están confirmados para encender la serenata como se debe.

Conciertos en Arequipa por su 485 aniversario
Conciertos en Arequipa por su 485 aniversario (Composición Exitosa)

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/08/2025

Arequipa celebrará su 485 aniversario este 14 de agosto con siete conciertos confirmados para una serenata de lujo. Habrá de todo, desde huayno y cumbia hasta música urbana. Si quieres pegarte una buena jarana, acá te soltamos los eventos, precios, locales y opciones gratuitas ¡Toma nota!

¿Gratis o pagado?

Arequipa se alista para una fiesta inolvidable por su 485 aniversario y hay opciones gratuitas para quienes no quieran gastar ni un sol. Así que si estás ajustado, igual puedes vacilarte con buen ritmo.

Pero si lo tuyo es asegurar tu sitio y disfrutar de artistas conocidos, los precios varían bastante: desde S/10 por entrar a la feria, hasta los S/380 para quienes quieran zona VIP con Beéle y compañía. Todo depende de cuánto dinero quieras gastar en la fiesta.

Conciertos en Arequipa

Este 2025, Arequipa no se queda atrás y tira la casa por la ventana con siete conciertos para todos los gustos musicales. Acá te soltamos la lista, uno por uno:

  • Estadio Juan Velasco Alvarado (Hunter): Armonía 10, Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Papillón se juntan para darte una noche bien cumbiambera. Entradas desde S/ 79,10 hasta S/112,30.
  • Jardín de la Cerveza: El colombiano Beéle se suma al tono con Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro. Acá las entradas están más power: S/100, S/250 y S/380.
  • Centro de Convenciones Cerro Juli (Feria de Arequipa): Si eres fan del estilo salsero y romántico, este concierto es para ti. Estarán Pedro Loli, la orquesta Ámbar Internacional y Josimar (imitador de Yo Soy). La entrada a la feria cuesta solo S/10.
  • Vibra Arena (José Luis Bustamante y Rivero): Este evento es totalmente gratis. Tocarán La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, Gran Orquesta Internacional y Mauricio Mesones.
  • Local por confirmar: Yarita Lizeth Yanarico lidera un cartel lleno de artistas como Cliver y su Grupo Corali, Chinito del Ande, Ever Soncco, Los Pukas del Perú, Los Puntos del Amor, Edson Morales y Haydeé Raymundo.
  • Local por confirmar: Chechito, Yheison Pumita, Isaura de Los Andes, agrupación Samy del Perú, Pablito Solís y X Dinero se lucirán con lo mejor del ritmo popular.
  • Av. La Marina (organiza la Municipalidad): Inclos, se viene un conciertazo municipal con artistas aún por confirmar, pero se sabe que el ingreso será libre. A estar atentos.

Con siete conciertos confirmados, Arequipa promete una serenata inolvidable este 14 de agosto, con huayno, cumbia, reguetón y más. La Ciudad Blanca celebra su 485 aniversario con opciones para todos los gustos y bolsillos, incluso eventos gratuitos.

