Shakira anunció la creación de su propio estadio para el cierre de su gira mundial en España

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana, Shakira, aterrizará próximamente a España, como parte de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Ya en la previa ha adelantado que podría convertirse en uno o varios conciertos sin precedentes debido a la construcción de su propio recinto: el 'Estadio de Shakira', espacio que se encargará de albergar las últimas actuaciones de la gira.

Shakira anuncia la creación de su propio estadio

La artista nacida en Barranquilla concedió una reciente entrevista a la televisión española, específicamente al programa 'Al cielo con ella' en donde en primer lugar habló acerca de su exitoso paso por México en donde impuso una marca histórica en el Zócalo de la Ciudad de México. en el que convocó a más de 400 mil seguidores.

Ahora, la intérprete de 'Ciega, sorda, muda' ha puesto su mirada en España para llevar a cabo el gran desenlace de su tour mundial. Este evento no será uno convencional debido a que ha revelado que prepara un lugar especialmente acondicionado que llevará de forma simbólica el nombre Estadio Shakira.

En tal sentido fue clara al afirmar que la magnitud de estas presentaciones superará cualquier estándar previo e inclusive ha catalogado al futuro coloso como "algo de otro mundo", evidenciando que marcará un antes y un después en su carrera profesional.

Además, la artista colombiana adelantó que las presentaciones se extenderán por más de dos días lo que ha conllevado a la idea de sugerir una modalidad de residencia artística.

Asimismo, ha trascendido que la cantante estaría en la búsqueda de una residencia temporal en Madrid para supervisar de cerca cada detalle logísitico y técnico del evento. La decisión de personalizar un estadio entero para su gira no solo ratifica el fenómeno de masas que representa Shakira en esta parte de Europa sino que establece un nuevo hito en la organización de macroeventos.

Un ambiente lleno de expectativas

La revelación de esta noticia ha desatado una ola de expectativas entre los fanáticos de Shakira, quienes se mantienen atentos a la confirmación fechas exactas, precios y la salida a la venta del espectáculo.

Así, la ciudad de Madrid se alista para albergar uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos del año con un montaje diseñado para impresionar sumado al talento de Shakira.

Como vemos, la cantante colombiana Shakira ha revelado en una reciente entrevista que viene preparando la construcción de un lugar especial acondicionado en el que realizará sus útlimas presentaciones como parte del epílogo de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.