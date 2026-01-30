Shirley Arica abre 'Indomable', su propio bar en San Borja: "Donde todo puede pasar"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica abrió 'Indomable', su propio bar ubicado en el distrito de San Borja, y deja claro que no solo brilla en la televisión y en las redes, sino también como empresaria. La 'chica realidad' compartió cómo se vivió la preapertura de su local, donde recibió a amigos y figuras del espectáculo, agradeció el respaldo del público y celebró que todo haya sido un éxito.

Shirley Arica presenta su bar 'Indomable'

La incursión de Shirley Arica en el mundo del entretenimiento nocturno no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, la modelo y exchica reality mostró videos de lo que fue la esperada preapertura de su nuevo bar, llamado "Indomable", ubicado en el distrito de San Borja.

En las imágenes se puede ver a Shirley Arica recorriendo el local, saludando a sus invitados y disfrutando del ambiente que ella misma ha impulsado para este nuevo proyecto personal.

La también influencer lució despampanante durante toda la noche, posando para las cámaras y dejando ver que está completamente involucrada en esta nueva etapa.

A la inauguración privada llegaron varios conocidos del espectáculo, incluida Vanessa Pumarica, la ex amiga de Pamela Franco, que no pasó desapercibida en el bar de Shirley Arica.

Después del evento, Shirley Arica agradeció a todos los que fueron y la apoyaron, dejando claro que la noche fue todo un éxito y que quedó más que feliz con la respuesta de la gente que llegó hasta su bar para acompañarla en este nuevo comienzo.

Así es 'Indomable', el bar de Shirley Arica

Más allá de las imágenes, la propia Shirley Arica explicó cuál es la esencia de su nuevo bar y qué busca ofrecer al público que se anime a visitarlo.

"Indomable es ese lugar donde todo puede pasar en una sola noche: tragos que se sienten, música en vivo que te prende, baile sin horarios y un desfogue total sin juicios ni poses. Aquí no vienes a sentarte, vienes a soltarlo todo, a reír fuerte, a cantar y a dejar afuera la rutina", afirmó.

Según lo anunciado, el bar estará abierto al público desde el 4 de febrero y funcionará todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche. El local está ubicado en la avenida Guardia Civil 727, San Borja, una zona conocida por concentrar propuestas de entretenimiento y restaurantes.

De esta manera, Shirley Arica abrió 'Indomable', su propio bar en San Borja, consolidando su incursión en el sector del entretenimiento y celebrando una preapertura que, según mostró en redes sociales, fue todo un éxito.