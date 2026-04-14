Así fue la inesperada reacción de Mark Vito tras conocer que Keiko Fujimori pasará a segunda vuelta electoral

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La jornada electoral 2026 se llevó a cabo el último domingo 12 de abril extendiéndose hasta las 6 de la tarde del lunes 13 del mismo mes debido a la no instalación de mesas de sufragio por la ausencia de material electoral en locales de votación.

Las espectativas sobre quién lideraba los votos era alta en la población y los participantes de 'La Granja VIP' no fueron ajenos. Tal es el caso de Mark Vito que tuvo una inesperada reacción al conocer que Keiko Fujimori, madre de sus hiajs, pasará a segunda vuelta.

La Granja VIP conoce que Keiko Fujimori pasará a segunda vuelta

Durante la transmisión del último lunes 13 de abril del reality de convivencia, todos los integrantes se sentaron en los muebles del hogar donde residen para escuchar los primeros resultados de las elecciones 2026.

Cabe señalar que, si bien todos ellos se encuentran encerrados por la mañana de ese día tuvieron la opción de poder salir de la casa para cumplir con su deber cívico como todo ciudadano peruano responsable. Los únicos que permanecieron allí fueron Paty Lorena y el argentino Pablo Heredia.

Así, frente a ellos en una pantalla apareció la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, conductora del reality quien enumeró a aquellos aspirantes a la presidencia del Perú que lograron ocupar los primeros lugar y su porcentaje de votos a favor.

La figura televisiva y compañera en la conducción de Yaco Eskenazi comunicó que con el 68% del conteo rápido, la candidata de Fuerza Popular lideraba con cerca del 16% de los votos.

Así fue la reacción de Mark Vito tras la noticia

Como era de esperarse, las cámaras del programa enfocaron en el preciso momento a Mark Vito, quien permaneció hermético y con un rostro que reflejaba seriedad, sin emitir algún tipo de comentario o gesto evidente al conocer la noticia.

Sus compañeros Shirley Arica y Pablo Heredia lo observaron cuando Ethel expresó el resultado de las votaciones y mencionaron a Fujimori Higuchi generando una especie de tensión en el ambiente. Este episodio llamó la atención en redes sociales así como en medios de espectáculos.

Como vemos, en el marco de las elecciones 2026 los participantes de La Granja VIP no fueron ajenos a esta jornada importante debido a que la gran mayoría acudió a votar, pero tras la noche del 13 de abril conocieron que Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta lo que generó en una inesperada reacción de MarK Vito, el padre de las hijas de la candidata presidencial.