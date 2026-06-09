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Coinciden en Madrid

El Papa León XVI se reunió en privado con Bad Bunny en Madrid durante su visita a España

El encuentro entre el pontífice y el artista puertorriqueño sorprendió a fans y fieles, mientras que en Barcelona el Papa celebró una multitudinaria vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Pontífice y cantante coincidieron durante sus respectivas giras en España.
Pontífice y cantante coincidieron durante sus respectivas giras en España. (Composición Exitosa)

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/06/2026

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La visita del papa León XVI a España dejó una postal inesperada: su encuentro con Bad Bunny en el estadio Santiago Bernabéu. La reunión, confirmada por fuentes del Vaticano, generó entusiasmo tanto entre los seguidores del artista como entre los fieles católicos, que vieron en este cruce cultural un símbolo de apertura y diálogo.

El encuentro en Madrid

El artista puertorriqueño se encuentra en la capital española como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos, con diez fechas programadas en Madrid. El Papa, por su parte, participaba en un acto con artistas en el Bernabéu cuando se produjo la reunión privada.

Aunque no se difundieron imágenes oficiales, se sabe que se tomaron fotografías con teléfonos móviles. El gesto fue interpretado como un puente entre la cultura popular y la espiritualidad, reforzando la idea de que la Iglesia busca acercarse a nuevas generaciones.

Reacciones de fans y fieles

Las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y emoción. Para los seguidores de Bad Bunny, el encuentro fue un reconocimiento a la influencia cultural del artista; para los fieles, un signo de apertura y cercanía del pontífice. La confirmación bastó para convertir el tema en tendencia global, con miles de comentarios que celebraban la coincidencia de dos figuras de alcance mundial.

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Vigilia en Barcelona

Tras su paso por Madrid, León XVI viajó a Barcelona, donde celebró una vigilia multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Más de 40 mil personas participaron en un acto que combinó música, oración y testimonios juveniles.

El Papa habló sobre la necesidad de encontrar respuestas a los vacíos de la sociedad contemporánea, marcada por la obsesión con el éxito y la imagen.

El evento incluyó actuaciones de artistas como Sergio Dalma y Álvaro Soler, además de la tradicional construcción de un castell —torre humana catalana— como símbolo de unidad y esfuerzo colectivo. Autoridades locales como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa Ada Colau estuvieron presentes, reforzando el carácter institucional de la visita.

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El encuentro entre Bad Bunny y el Papa León XVI en Madrid, seguido por la vigilia en Barcelona, refleja la capacidad del pontífice para dialogar con distintas realidades culturales y sociales. Para los fans del artista, fue un momento histórico; para los fieles, una señal de apertura y cercanía.

La visita papal a España, que se extenderá hasta el 12 de junio, sigue generando expectación y muestra cómo la espiritualidad y la cultura popular pueden encontrarse en escenarios inesperados.

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