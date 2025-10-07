Nicola Porcella se pronuncia tras controversia por negar sus raíces: "Soy orgullosamente peruano"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella se convirtió nuevamente en el centro de la polémica luego de que un fragmento de su participación en un programa mexicano mostrara que negó sus raíces peruanas. Tras la polémica que se generó en redes y medios, el exchico reality decidió salir al frente y aclarar su postura sobre lo que realmente quiso expresar.

Nicola Porcella evita reconocer sus raíces peruanas

La controversia inició durante la grabación del programa mexicano Montse y Joe, cuando la terapeuta invitó a Nicola Porcella a reconocer su herencia. Al pedirle que afirmara "Mi sangre es peruana" , el actor respondió entre risas: "Mexicana" , lo que provocó un breve silencio en el estudio.

Luego, la especialista solicitó una nueva frase: "Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú" . Nicola Porcella replicó con cierto nerviosismo: "Eso me va a costar" , mostrando resistencia antes de cumplir con la dinámica del ejercicio.

Esta escena fue suficiente para viralizar el contenido en TikTok, Instagram y otras plataformas, generando percepciones de que Nicola Porcella estaba renegando de sus raíces.

Magaly Medina fue de las primeras en reaccionar, mostrando su incomodidad al escuchar al exchico reality minimizar sus raíces peruanas, y lanzó una crítica directa sobre la falta de gratitud y el olvido de sus orígenes.

"Una cosa es que un país te reciba bien, tengas éxito en ese país, pero nunca puedes renegar ni negar tus orígenes", expresó Magaly Medina.

Nicola Porcella se pronuncia tras negar sus raíces

Frente a la ola de críticas, Nicola Porcella decidió salir al frente y aclarar la situación a través de su cuenta de Instagram. "Hoy me desperté y vi TikToks y programas donde decían que yo no quería al Perú por un juego que se hizo en un programa. Ese juego trataba de constelar y sanar heridas pasadas", explicó.

Nicola Porcella se pronuncia tras negar sus raíces peruanas

El actor precisó que su salida del país se debió a dificultades personales y profesionales: "Yo no vivo allá, no porque no quiera, sino porque me cerraron las puertas por mucho tiempo y México me dio la oportunidad otra vez. Por eso le estoy tan agradecido. Pero soy consciente de que, si no fuera por todo lo que hice en Perú, no estaría acá. Y en todas las entrevistas lo digo".

Nicola Porcella también criticó cómo se viralizó el fragmento sin considerar sus declaraciones previas sobre su orgullo por Perú: "¿Por qué no muestran todas mis entrevistas donde digo que estoy orgulloso de ser peruano y que trato de poner un granito de arena para que vean que sí podemos triunfar en otros mercados?".

Finalmente, Nicola Porcella dejó claro que mantiene resentimientos con personas específicas, pero no con el país: "Quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir. Eso no quita que también haya gente que siempre busca hacer daño sin justificación".

Así, Nicola Porcella se pronunció tras negar sus raíces peruanas y aclaró que sus palabras fueron parte de un ejercicio televisivo para abordar temas personales. El actor recalcó que sigue sintiéndose orgullosamente peruano y que su trayectoria y logros no podrían entenderse sin el país que lo vio nacer.