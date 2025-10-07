RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crecen los rumores

¿Edison Flores olvidó a Ana Siucho? Misteriosa mujer es ampayada entrando al departamento del jugador

Una misteriosa mujer fue ampayada entrando al departamento del jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores. Todo esto ocurre a pocos meses de que anunciara su separación de Ana Siucho.

Edison Flores es ampayado con misteriosa joven (Composición Exitosa)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/10/2025

Edison Flores volvió a estar en el centro de la polémica tras ser ampayado junto a una misteriosa mujer durante una reunión con amigos. Las cámaras de Magaly TV, La Firme registraron a la joven ingresando al departamento del 'Orejas', lo que ha desatado rumores sobre si el jugador de Universitario de Deportes ya habría dejado atrás su historia con Ana Siucho.

El último fin de semana, las cámaras de Magaly TV, La Firme siguieron los pasos de Edison Flores, quien fue visto disfrutando de una cena con amigos y una joven que no pasó desapercibida. Según el informe del programa, la reunión se llevó a cabo el domingo 5 de octubre y se extendió hasta cerca de las 11:00 de la noche.

La figura de Universitario de Deportes compartió la mesa con Antonella Martorell, una joven de 28 años, tacneña y profesional en marketing, quien sería parte de su círculo cercano.

Pero lo que realmente llamó la atención fue lo que ocurrió después de la cena ¿Qué pasó? Las cámaras captaron el ingreso del vehículo donde se trasladaba Antonella Martorell al departamento del 'Orejitas', ubicado en un exclusivo distrito limeño.

Minutos más tarde, el propio Edison Flores llegó al lugar. Según fuentes del programa, la reunión habría continuado dentro del inmueble, donde los invitados disfrutaron de un encuentro privado lejos de los reflectores.

¿Quién es la joven ampayada con Edison Flores?

El nombre de Antonella Martorell rápidamente se volvió tendencia. La joven, además de trabajar en marketing, sería una hincha confesa de Universitario de Deportes, el club donde juega Edison Flores. En redes sociales, ha sido vista en varias ocasiones alentando desde el Estadio Monumental, incluso en zonas cercanas a la cancha.

Antonella Martorell también ha compartido fotografías luciendo la camiseta de la selección peruana con el número de Edison Flores, lo que avivó aún más las especulaciones.

Pese a que ninguno de los dos ha dado declaraciones, los seguidores del futbolista no tardaron en comentar el tema, recordando que el jugador crema aún estaría superando el final de su matrimonio con Ana Siucho.

Así, Edison Flores volvió a estar en el centro de los reflectores tras ser captado con una misteriosa mujer ingresando a su departamento. El ampay, difundido por Magaly TV, La Firme, ha despertado las dudas sobre si el futbolista realmente habría dejado atrás su historia con Ana Siucho y estaría atravesando una nueva etapa en su vida personal.

