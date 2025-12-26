¿Quién es el padre del SEGUNDO bebé de Darinka Ramírez? Influencer lanza INESPERADA respuesta

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez anunció estar embarazada por segunda vez, generando gran incertidumbre entre sus seguidores sobre quién sería el padre del bebé en camino. La empresaria e influencer sorprendió a todos con su inesperada respuesta. ¿De quién se trataría?

¿Quién es el papá del segundo bebé de Darinka?

Todo parece indicar que la vida personal de Darinka Ramírez tiene un nuevo capítulo significado y renovado. Pues bien, esta vez, a través de sus redes sociales, la influencer no abordó el tema legal que tiene contra su expareja Jefferson Farfán por su pequeña hija Luana, sino que tras 'dimes y diretes' que encendieron la farándula peruana por poner en la mira al exfutbolista, esta vez su familia se agranda.

Darinka anunció con gran entusiasmo que será mamá por segunda vez de un bebé que aseguró es motivo de celebración y esperanza. Asimismo, sostuvo que su "hija mayor está lista para ser la mejor hermana menor". En su cuenta de Instagram compartió las fotografías que evidencian su avanzado estado de gestación a sus 26 años.

Ante la difusión de la imagen, surgió una gran interrogante, ¿quién es el padre de su segundo bebé? Pues la expareja de la 'Foquita' no ha compartido ningún indicio de que estuviera en una relación amorosa con alguien; por lo cual, la noticia tomó a varios de sus seguidores por sorpresa hasta el punto de no dudar en consultarle sobre el tema.

Es así como Darinka Ramírez rompió su silencio y soltó una inesperada respuesta a uno de los comentarios que una usuaria le realizó para saber la identidad del misterioso galán que habría conquistado su corazón tras su tormentoso pasado con el '10 de la calle'.

¿Darinka Ramírez da indicios de su pareja?

Con sinceridad y un toque de misterio, Darinka Ramírez se animó a asegurar que el padre de su segundo bebé se trataría de un hombre que no solo la ama a ella, sino que también habría sabido ganarse el corazón de su pequeña Luana y no solo lo demostraría con palabras, sino hechos. Una respuesta que ha generado polémica, ya que muchos aseguran que sería una respuesta irónica contra el hijo de Doña Charo.

"Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día", contesó a una usuaria al consultarle sobre la identidad de quien sería su nueva pareja.

Darinka Ramírez sobre quién sería el padre de su segundo bebé.

Jefferson Farfán tras el anuncio de Darinka

Poco después del anuncio, Jefferson Farfán, exfutbolista y padre de la primera hija de Darinka Ramírez, sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención: Compartió fotografías junto a su hija menor, Luana, en su cuenta de Instagram.

En una de las imágenes, se ve a la pequeña entretenida con sus juguetes mientras Jefferson Farfán la observa con cariño. Junto a la fotografía, el también exfutbolista añadió una breve pero significativa dedicatoria en sus historias: "Te amo", lo que reflejaría que se mantienen pendiente de la menor.

Jefferson Farfán y su tierna dedicatoria

Es así como Darinka Ramírez remece la farándula peruana al dar indicios de quién sería su nueva pareja y padre de su segundo bebé, que reportó en redes sociales.