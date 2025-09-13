RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
En problemas

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras videos filtrados con Beéle

El escándalo de Isabella Ladera no se detiene. Tras los videos con Beéle, podría enfrentar la pérdida de la custodia de su hija.

Isabella Ladera en riesgo de perder a su hija
Isabella Ladera en riesgo de perder a su hija (Composición Exitosa)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/09/2025

La modelo venezolana Isabella Ladera vive uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática. La filtración de dos videos con el cantante colombiano Beéle no solo la colocó en el ojo de la tormenta, sino que también abrió la posibilidad de que pierda la custodia de su hija.

El video filtrado de Isabella Ladera y Beéle

Todo comenzó la noche del 7 de septiembre, cuando empezó a circular un video de seis minutos y 42 segundos en el que aparecían Isabella Ladera y Beéle. Apenas tres días después, el miércoles 10, se difundió una segunda grabación que volvió a sacudir internet y encendió aún más la polémica.

La reacción no tardó en llegar. El material privado corrió como pólvora y, en paralelo, una avalancha de memes y comentarios. Isabella, indignada por la exposición de su vida personal, salió a denunciar públicamente que se había vulnerado su intimidad. Sin embargo, el golpe más duro recién estaba por llegar.

Isabella Ladera en riesgo de perder a su hija

Según contó el paparazzi español Jordi Martin en el programa Amor y Fuego, la filtración de estos videos habría hecho que Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera y padre de su hija, evalúe seriamente iniciar un proceso legal para reclamar la custodia.

@nayaquino777 #fyp #clips #parati @ISABELLA LADERA @Isander Perez ♬ sonido original - nayaquino777

"Con las horas ha salido otro video y esto ha derivado un problema para Isabella Ladera. El papá de la niña estaría dispuesto a emprender acciones legales contra ella para reclamar la custodia de la niña. A estas horas, Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija por la filtración de estos videos", explicó el periodista.

Jordi Martin agregó que Isander Pérez podría tener información adicional que reforzaría su decisión: "Me imagino que el papá de la hija de Isabella debe tener otro tipo de información que nosotros no sabemos, que le habría llevado a la decisión de querer a su hija alejada de los escándalos de la madre".

El argumento que sostendría Pérez es que su hija no debería crecer en un entorno cargado de polémicas. Isabella Ladera ha estado en más de una controversia mediática y, según el paparazzi, esto sería parte del sustento legal de su expareja para intentar obtener la custodia.

"El papá considera que la niña está creciendo en un ambiente poco sano, lleno de controversias, y eso ha derivado la decisión de arrebatarle la custodia a Isabella", afirmó Jordi Martin.

El escándalo de los videos filtrados con Beéle transformó por completo el panorama personal y mediático de Isabella Ladera, y ahora amenaza con tener consecuencias legales. Mientras la modelo enfrenta el ojo público, su expareja Isander Pérez analiza seriamente pedir la custodia de su hija.

