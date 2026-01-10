Exestrella de High School Musical es arrestado por posesión de material explícito de menores

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Matt Prokop, exestrella de High School Musical, fue arrestado por la policía por tener material explícito de menores. El actor, que se hizo famoso junto a Zac Efron y otros chicos de Disney, ahora enfrenta cargos que tienen a todos sus fans con la boca abierta.

Arresto de Matt Prokop y sus cargos recientes

Según TMZ, este viernes 9 de enero Matt Prokop sigue preso en Texas y no tiene derecho a fianza. La detención ocurrió justo en la víspera de Navidad, y ahora enfrenta varios cargos, entre ellos presunta posesión de material sexual de menores y resistencia al arresto.

El noticiero local Crossroads Today precisó que Matt Prokop también habría violado las condiciones de fianza de un arresto anterior en 2024, aunque no se detalló con exactitud cómo se produjo esta supuesta infracción.

"Parece que las condiciones de la fianza se derivan de un arresto que reportamos inicialmente", explicó TMZ, recordando que en mayo de 2024, el actor fue detenido en Victoria, Texas, tras presuntamente agredir a su novia, siendo acusado de agresión familiar agravada y resistencia al arresto.

Sarah Hyland y su denuncia contra Prokop

La vida legal de Matt Prokop no es nueva en los titulares. Años atrás, la actriz Sarah Hyland denunció al actor por abuso verbal y físico durante su relación, logrando una orden de alejamiento de tres años.

"Sarah alegó que Matt Prokop maltrataba verbal y físicamente. Se le ordenó mantenerse alejado de Sarah durante tres años", recordó TMZ sobre el caso.

Este historial añade contexto al reciente arresto, mostrando un patrón de conflictos legales que lo siguen desde su época como estrella adolescente de Disney.

Trayectoria de Matt Prokop

Matt Prokop nació el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas, y comenzó su carrera muy joven con apariciones en series como Hannah Montana y The Office. Alcanzó gran popularidad con su papel de Jimmie Zara en High School Musical 3: La Graduación, además de protagonizar Geek Charming junto a Sarah Hyland.

El actor también participó en películas como Peluda venganza, Un chiflado encantador, Furry Vengeance, y tuvo roles en series como Good Luck Charlie, Struck By Lightning y Modern Family, consolidando una carrera sólida antes de que los problemas legales y personales marcaran su imagen pública.

Así, el arresto de Matt Prokop por presunta posesión de material explícito de menores vuelve a poner a la exestrella de High School Musical en el centro de la noticia.