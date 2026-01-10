Dua Lipa aconseja leer el libro peruano 'Cien cuyes', de Gustavo Rodríguez, para este 2026

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante británica Dua Lipa le puso sabor peruano a sus lecturas y recomendó el libro Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, para este 2026 en su Service95 Book Club. Fans y amantes de las obras literarias están felices y sorprendidos.

Dua Lipa recomienda a Gustavo Rodríguez

El anuncio lo compartió el propio Gustavo Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, mostrando su entusiasmo por la recomendación de la estrella internacional.

"El club de lectura de Dua Lipa acaba de recomendar Cien cuyes (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario", escribió el autor peruano.

La obra, lanzada oficialmente el 23 de marzo de 2023, le permitió a Gustavo Rodríguez llevarse el Premio Alfaguara de ese año y recorrer España, estando disponible además en toda Hispanoamérica.

La recomendación de Dua Lipa marca un paso más en la internacionalización del libro y pone la literatura peruana bajo los reflectores globales.

¿Qué dijo el club de lectura de Dua Lipa?

En su boletín Service95 Book Club, Dua Lipa explicó por qué incluyó Cien cuyes entre sus recomendaciones para este 2026.

"En el Club de Libros Service95 siempre buscamos libros que nos abran un poco el mundo: historias que cambien nuestra perspectiva, nos lleven a un lugar inesperado o nos permitan ponernos en la piel de otra persona por un rato", se lee en el documento compartido por Gustavo Rodríguez.

La cantante británica destacó además que la traducción al inglés, realizada por Daniel Hahn, estará disponible a partir del 14 de julio, permitiendo que un público más amplio acceda a la historia.

"Desde los esperados regresos de los favoritos premiados hasta las nuevas voces que reescriben los géneros, estos son los libros que ansiamos leer en 2026 (...) Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, traducido por Daniel Hahn (disponible el 14 de julio)", indica la lista de lectura.

¿De qué trata el libro 'Cien cuyes'?

La novela de Gustavo Rodríguez mezcla humor y drama para explorar la longevidad de la sociedad y el trato hacia las personas mayores. La historia sigue a Eufrasia Vela, una cuidadora de ancianos en Lima, cuya experiencia la lleva a reflexionar sobre la vida, la amistad y la dignidad humana.

"La amistad hace que la vida valga la pena vivirla, y también que valga la pena terminarla. Cuando Eufrasia Vela comienza a trabajar como cuidadora de ancianos en Lima, no sospecha que su trabajo la llevará a una encrucijada existencial", se lee en la sinopsis compartida por el club de lectura de Dua Lipa.

El libro incluye elementos de la cultura popular peruana y cuestiona el valor de la compañía y el cuidado frente al abandono, invitando al lector a reflexionar mientras disfruta de una narrativa atrapante.

Con su inclusión en Service95 Book Club, Dua Lipa aconseja leer el libro peruano 'Cien cuyes', de Gustavo Rodríguez, para este 2026, destacando la importancia de la literatura nacional y promoviendo historias que abren la mente y acercan a los lectores a otras realidades.