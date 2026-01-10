¿Se divorció? Popular conductor de TV lanza polémico mensaje en redes: "Los 4 años más infelices de mi vida"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un popular conductor de televisión y comediante está en el centro de la polémica por una publicación que desató los rumores del fin de su matrimonio. "Los 4 años más infelices de mi vida", fue el mensaje que sorprendió a sus seguidores, pero que minutos después borró de sus redes sociales.

¿Comediante y conductor de TV anuncia su divorcio?

El mundo del espectáculo y del entretenimiento internacional se ha visto sorprendido por un inesperado mensaje. Pues bien, el conocido comediante, influencer y presentador de televisión Adrián Marcelo, dejó en shock a más de uno de sus seguidores al, aparentemente, compartir una historia en su cuenta de Instagram que desató una ola de especulaciones sobre su divorcio.

El exintegrante de 'La Casa de los Famosos México' habría subido una foto de lo que parecían ser unos departamentos, acompañado de una frase contundente y cargada de significado.

"Los cuatro años más infelices de mi vida. Los viví aquí. Nunca se casen, raza", se lee en el mensaje, que dejó entrever de una posible crisis de su matrimonio, mismo que desde hace algunos meses, está en medio de rumores de un conflicto por las consecuencias de su paso por el reality show 'LCDLF' y cómo la presión por mantener una imagen irreverente ante las cámaras terminó afectando su relación de pareja.

La publicación no tardó en viralizarse. Sin embargo, minutos después, la historia fue eliminada de su perfil, lo que, lejos de apagar el fuego, avivó aún más la polémica sobre si era cierto el fin de su relación con Karina Puente, con quien se casó por el Registro Civil en diciembre de 2021. Hasta el momento, el popular conductor de TV e influencer regiomontano no se ha pronunciado para afirmar o negar lo ocurrido.

¿Adrián Marcelo confirma su divorcio de Karina Puente?

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un comediante e influencer de 35 años de edad, que no solo ganó popularidad como conductor de la cadena de televisión regia Multimedios, entre los que destacan 'SNSerio' y 'Adrián Marcelo Presenta', sino por participar en la segunda temporada del reality 'La casa de los famosos México'

Su fama se acrecentó tanto que en su cuenta oficial de Instagram, el conductor tiene casi 3'000.000 de seguidores, con quienes comparte todo tipo de contenidos. En YouTube tiene 2'800.000 de suscriptores. También realizó varios shows de stand up, unipersonal y en compañía de su mejor amigo Iván, más conocido como "La Mole", en un proyecto llamado "Hermanos de leche".

Es así como una supuesta historia de Instagram de Adrián Marcelo, conocido conductor de televisión, comediante e influencer mexicano, desató una ola de especulaciones sobre un posible divorcio con Karina Puente.