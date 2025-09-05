Cantante argentino Axel revela que quiere convertirse en cura a los 60 años: "De chico era monaguillo"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Axel Patricio Fernando Witteveen, o simplemente Axel, ha sorprendido a sus fanáticos en Argentina y toda Latinoamérica tras una sorpresiva revelación sobre su vida personal. El intérprete de 'Amo' visitó el stream Lapré donde habló de muchas cosas: su niñez, su vida persona, su carrera musical y sus proyectos a futuro a nivel artístico.

Durante esta extensa charla, el cantautor sorprendió a más de un seguidor al revelar que en más de 10 años le gustaría convertirse en cura para buscar la tranquilidad y sacarse una espina que lleva desde la niñez.

Quiere ser cura a los 60 años

En primer lugar, Axel indicó que la religión tuvo influencia en él desde muy pequeño ya que es muy devoto de San Francisco. Incluso, aseguró que de niño fue monaguillo por un tiempo por su cercanía con Dios y la fe.

"En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar. Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo", indicó.

Seguidamente, precisó que a partir de los 60 años buscará seriamente convertirse en cura franciscano para completar su misión en este mundo la cual comenzó desde los 12 años donde se convirtió en devoto de dicho santo.

"Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: 'A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax'. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día", añadió.

Anuncia nueva gira en el Perú

Ahora, Axel anunció su regreso al Perú con su nueva gira titulada "Íntimo", la cual llegará este octubre a cuatro ciudades del país: Lima (23 de octubre), Cusco (24 de octubre), Arequipa (25 de octubre) y Chiclayo (26 de octubre). Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes a las 11:00 a.m. por Teleticket, con un 20% de descuento válido con cualquier medio de pago.

Con esta propuesta, el artista argentino reafirma su conexión con el público peruano, ofreciendo una gira que busca dejar huella no solo en los escenarios, sino también en el corazón de quienes lo acompañen. Como se sabe, el cantante nacido en Argentina cuenta con una legión grande de fanáticos en nuestro país que estarán ansiosos de entonar sus mejores éxitos en vivo y en directo.

