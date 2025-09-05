05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayron Martín dejó a más de uno sorprendido con su reacción y respuesta al ser consultado sobre si tuvo un romance clandestino con la expareja de Christian Cueva, Pamela López. El cantante cubano se mostró con gran nerviosismo y desconcierto sobre su pasado.

¿Confirma romance clandestino con Pamela López?

El cantante, que formó parte de varias orquestas como Bakuleyé, Falide, H Junior y la de Juan Carlos Alfonso y Dan Den, estuvo en el ojo de la tormenta hace años por su relación con Anelhí Arias Barahona y en especial, por su ampay con Aída Martínez.

Sin embargo, esta vez, Dayron Martín vuelve a captar la atención de los medios de espectáculos tras su reciente entrevista en el podcast 'Chimi Churri'. Pues bien, el popular cantante no pudo evitar ser consultado sobre si tuvo un vínculo especial, más allá que una simple amistad, con Pamela López y que, probablemente, pudo ser motivo de la furia de Anelhí Arias.

"El rumor que yo tenía era que usted cuando estaba con Anelhí Arias, ella se molestó mucho con usted y con Pamela López porque ella se enteró que usted tenía una relación más allá con la señora Pamela López. Por eso, pregunto: ¿Usted ha tenido una relación impropia con Pamela López?", consultó el conductor del podcast, Christian Byron.

Inesperada reacción de Dayron Martín

Rápidamente, Dayron no pudo evitar mostrarse nervioso e, incluso, retirarse los lentes y sostener un pañuelo para, aparentemente, secarse el sudor de la frente ante tan inesperada pregunta. Con una sonrisa tímida, el artista cubano movió la cabeza en señal de negativa, pero nadie en el set le creía.

"No, jajaja. (...) Oye, pero si yo vivo en Miami. (¿Anelhí se molestó en vano?) Claro. (En ese momento del traspié Dayron no estaba con Anelhí) Ya ves", exclamó el cubano, desatando los gritos en el set de 'Chimi Churri'.

Con esa última frase, pese a que intentó negarlo, dejó en la incertidumbre sobre cuál fue la verdadera relación que habría tenido con la trujillana.

¿Pamela López embarazada de su quinto hijo?

Mientras Dayron Martín sorprende a todos al negar un romance secreto con Pamela López, la trujillana no dudará en contar detalles de su actual romance con el cantante Paul Michael, tildado por muchos como "su colágeno".

La ex de 'Aladino' se presentará este sábado en el programa 'Esta Noche' para declarar sobre su reciente conciliación con el padre de sus hijos, sin imaginar que se vería sorprendida por la lectura del tarot.

"Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?", se escucha decir al tarotista en el show de la 'Chola Chabuca', lo que deja impactados tanto a la trujillana como a Paul Michael. Dejando a la espera su respuesta ¿confirmará o descartará estar en la dulce espera?

De esta manera, durante su participación en el podcast 'Chimi Churri', el cantante cubano Dayron Martín se mostró bastante nervioso al ser cuestionado por supuesto romance con Pamela López. ¡Lo negó!