Christian Cueva se somete a INESPERADO tratamiento para encender la 'llama del amor' con Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva sorprendió a más de uno de sus seguidores al aparecer junto a su amada Pamela Franco en un centro estético, donde tenía previsto someterse a un tratamiento para encender nada más y nada menos que la 'llama del amor'.

Christian Cueva se coloca "chip del amor"

Christian Cueva y Pamela Franco siguen acaparando los titulares de la farándula y esta vez no por sus altercados con la madre de los hijos del jugador del Emelec, sino porque el popular 'Aladino' no dudó en acudir junto a la cumbiambera hasta un establecimiento para realizarse algunos retoquitos ¿por amor?

En primer lugar, se ve al exjugador de la Selección mirando fijamente a su pareja, derrochando todo su cariño hacia ella, mientras que Pamela Franco le explica que llegó el momento de que se realice algunos cuidados en su piel para lucir más joven.

Sin embargo, lo que causó el impacto de sus fanáticos fue ver que el 'pelotero' para fortalecer su relación se dejó colocar el llamado "chip del amor", un tratamiento que promete elevar la libido, reducir el cansancio y hasta retrasar el envejecimiento.

"Es un procedimiento que ayuda mucho en la calidad de vida y fortalece el organismo", afirmó la doctora Correa, encargada del tratamiento estético de 'Cuevita', quien se lucía recostado en una camilla, con la parte baja de la cintura descubierta, mientras le explicaban los beneficios del chip.

Los retoques de 'Aladino' ¿por amor a Pamela Franco?

Christian Cueva no solo se habría colocado el chip del amor en el glúteo, que como se recuerda, Pamela Franco también se colocó el dispositivo, meses atrás para ayudar a su calidad de vida y fortalecer el organismo, sino que también optó por un procedimiento facial conocido como Morpheus y recibió un cóctel de vitaminas anti age.

Christian Cueva realiza grave denuncia

Pese a que se le veía emocionado al lado de su pareja, Christian Cueva no estaría pasando un buen momento. Pues bien, denunció que alguien se hace pasar por él en redes sociales y conversa con mujeres usando su nombre, algo que lo indignó y lo llevó a pedir ayuda a sus seguidores para reportar la cuenta falsa.

"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias", escribió el futbolista.

De esta manera, se reveló que Christian Cueva se sometió a algunos retoques como colocarse un chip para aumentar su líbido en compañía de su pareja, la cantante de cumbia, Pamela Franco.