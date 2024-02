Carlos Vílchez es ampayado con dos mujeres: ¿Qué dijo el cómico sobre polémico video?

El reconocido cómico Carlos Vílchez se ha convertido en el centro de atención en diversas redes sociales luego de ser ampayado en un video junto a dos mujeres en un auto rojo. Muchos internautas se preguntan: ¿Qué dijo el también actor sobre polémico clip? En esta nota, te lo contamos.

El usuario de TikTok Rafiña (@cxxnrafi_) compartió un video que muestra a Carlos Vílchez en un auto rojo acompañado de dos mujeres, desatando una oleada de reacciones en las redes sociales.

Aunque se especula que podría tratarse de material para su programa de YouTube, 'Te jalo', el verdadero propósito del encuentro aún permanece en misterio.

El video ha sido ampliamente comentado por diversos usuarios, quienes lo califican como un "revelador ampay". Muchos expresan su decepción por ver a Carlos Vílchez en una situación comprometedora en público y aguardan sus declaraciones al respecto.

A pesar de la expectativa generada, Carlos Vílchez hizo su regreso en las redes sociales, pero no abordó directamente sobre el polémico video. El cómico optó por compartir en sus historias un reel sobre el avance del nuevo capítulo del programa Schullerias, donde será invitado.

Cabe destacar que recientemente Carlos Vílchez fue premiado durante la ceremonia de los Luminy Awards 2024 como el mejor podcast por su programa de YouTube 'Te jalo'. Durante su discurso de agradecimiento, el cómico hizo referencia al tema de la infidelidad, generando risas y aplausos entre los presentes.

"Para mí esto es algo nuevo, una persona que tiene tantos años en la televisión, tengo 38 años en la tele, en general tengo 41 años en este mundo tan lindo que es el espectáculo. Empecé mi carrera cuando tenía 15 años en el teatro, me gusta esto, me encanta esto de las redes, le voy a sacar la mi**** a todos, se los juro", sostuvo al inicio Carlos Vílchez.

"Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar por seguir trabajando. Muchas gracias a todos los fieles porque no hay nada más horrible, en verdad, en la vida que ser infiel. Ojalá no me pesquen con*** su ma***. Agradecer por ahí a mis productores", finalizó.