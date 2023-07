Cathy Sáenz revela que ha decido no ser madre: "Mi vida va por otra ruta"

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La productora de televisión Cathy Sáenz brindó una entrevista al canal de youtube de Christopher Gianotti, donde reveló que a los 40 años ha decidido no ser madre. Además, confesó que su vida cambió después que tuviera un aborto espontaneo hace muchos años.

Como se recuerda, Sáenz de una de los personajes más conocidos de la televisión, pues pasó por las producciones de programas como "Combate" y "Esto es guerra", para después pasar a la conducción en el programa "Mujeres al mando".

La dura confesión de Cathy Sáenz

La popular mamacha dijo que ha vivido en carne propia la presión social por su decisión y que después de meditarlo bastante, llegó a la conclusión que no está lista para convertirse en madre.

En ese sentido, narró que cuando tenía 33 años estaba a punto de ser madre pero que un aborto espontaneo la hizo recapacitar sobre esa decisión y después de varios años, a los 40 decidió que no era el momento para tener un hijo.

"Después de eso me dio un poco de pánico tener hijos, porque me di cuenta en este proceso a qué mundo iba a venir, como estaba la generación actual. Fue así que a mis 37, 38, 39 y a los 40 años decidí que no quería tener", reveló.

Asimismo, dijo que ella es una mujer independiente y tener un hijo significaría tener que criarlo sola y eso la desanima de tomar la vía de la maternidad.

"Yo no me veo ahí, aparte en este proceso de perdida y recuperación, también evalúe mucho tener un hijo. Vivo sola, tendré que tenerlo sola, quien me va a ayudar, que se viene, que hay en el mundo", agregó.

Presión social

En otro momento de la entrevista, la exproductora de "Esto es guerra" también destacó que muchas veces le han comentado que tener un hijo es una experiencia maravillosa, pero que ella se siente bien llevando su vida como hasta ahora.

"Muchos me dicen que no sé cómo cambia la vida, ser mamá, y seguro que sí, pero mi vida va por otra ruta que también es maravillosa. Además, aprendí a ya no sentirme culpable de no querer ser mamá" mencionó.

Finalmente, Cathy también barajó la posibilidad de tener un hijo mediante un medio no tradicional. "Tener un hijo... podría adoptar quizá", concluyó.

De esta forma, Cathy Sáenz habló abiertamente sobre sus planes de vida, en los que no está incluído el ser madre, pues dijo que es una decisión que tomó después de tener un aborto espontaneo.