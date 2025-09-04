04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva visitó Perú para reencontrarse con sus hijos, pero no pudo evitar ser captado en un romántico momento con su pareja, Pamela Franco. Ante los rumores de una posible pedida de mano, el futbolista no dudó en responder y sorprender a todos con su reacción ante las cámaras de televisión.

'Cuevita' y Pamela Franco y su romántica escapada

El popular 'Aladino' pidió un permiso al club Emelec donde juega actualmente para poder ver a sus hijos tras lograr conciliar con su expareja Pamela López. Sin embargo, el pelotero también aprovechó en darse una escapada romántica con su pareja, la cantante Pamela Franco, llegando a ser vistos en una "cena de despedida" en el exclusivo restaurante La Rosa Náutica.

La pareja se lucía sonriente y bromista durante el compartir, reflejando la complicidad que existe entre ellos, pese a los cuestionamientos que recibieron tras dar a conocer su romance. Pero no todo habría quedado ahí, ya que la escena dejó entrever que pudo tratarse de un momento especial como una pedida de mano.

Seguidamente, los programas de espectáculos captaron a 'Cuevita' y Pamela Franco en 'La Estación de Barranco' donde la cumbiambera se presentó. El futbolista se veía completamente enamorado coreando los temas de la chimbotana.

La reacción de Christian Cueva a rumores de pedida de mano

Incluso, en pleno concierto, Pamela Franco no dudó en lanzar una broma al ver que su pareja solo pedía agua. "Ya no es el cervecero, ahora toma agüita", expresó, generando la risa de todos los presentes en el establecimiento.

Al terminar el espectáculo, ambos salieron por la puerta trasera del local, pero no pudieron esquivar a los reporteros que estaban esperándolos como del programa 'América Hoy' y quienes no tardaron en preguntarle a 'Aladino' si era cierto que estaban comprometidos.

"¿Ha habido una pedida, Christian?", se escucha decir a uno de los periodistas. El mediocampista trató de mantener la calma y no declarar mientras seguía de la mano con la artista, quien según la prensa lucía lo que parecía ser un anillo de compromiso.

Ante la presión de la prensa, el futbolista de Emelec decidió romper su silencio y soltar una inesperada reacción ante las interrogantes sobre una posible boda en camino: "Es amor, chicos", indicó con una sonrisa ante las cámaras de TV.

Por su parte, su pareja solo atinó a decir: "Cuidado, chicos". Con ello, ambos trataron de descartar las especulaciones y dejar por sentado que viven su amor día a día, pese a lo que puedan decir sobre su relación.

De esta manera, Christian Cueva tuvo una inesperada reacción al ser consultado sobre los rumores de que le habría pedido la mano a Pamela Franco y se vendría una posible boda.