Carlos Alcántara enciende las redes sociales tras publicar atrevida foto: "Qué calor..."

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara, conocido por sus divertidas ocurrencias, volvió a poner las redes sociales patas arriba. Esta vez, el actor que regresará a La Gran Sangre sorprendió a sus seguidores con una atrevida publicación que no pasó desapercibida, generando todo tipo de comentarios.

Carlos Alcántara publica atrevida foto en Instagram

El también jurado de Yo Soy, Carlos Alcántara, publicó en su cuenta de Instagram una foto al natural y atrevida, con la descripción: "Qué calor csm...". Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios llenos de humor y asombro.

Algunos usuarios bromeaban con la posibilidad de un hackeo: "¿Te hackearon de nuevo?", mientras otros comparaban el atrevimiento de Carlos Alcántara con figuras de la industria para adultos: "Ni Sasha Grey se atrevió a tanto".

Otros seguidores analizaron la estética de la foto con ironía, dejando comentarios como: "Pensé que era cirujano plástico mostrando resultado" o consejos de belleza: "La próxima te bronceas sin shorts para que esté todo parejo".

Sin embargo, no faltaron quienes celebraron la espontaneidad del jurado de Yo Soy: "Ta que se raya mi tío, nos está pulseando para abrir su OnlyFans, creo".

Carlos Alcántara y su regreso a 'La Gran Sangre'

Más allá del atrevimiento en redes sociales, Carlos Alcántara ha estado enfocado en su preparación física. El actor se rapó totalmente el cabello y comenzó intensas rutinas de gimnasio para volver a encarnar a 'El Dragón' en la próxima película de La Gran Sangre.

El popular 'Cachín' compartió algunos detalles de su primer día de entrenamiento: "Hoy empecé a ponerme en forma para 'El Dragón'", escribió junto a una foto al lado de su instructor. En las imágenes se le ve cargando máquinas, haciendo planchas y siguiendo estrictas rutinas de fuerza y resistencia.

La película de La Gran Sangre llegará este año a los cines, y volveremos a ver a los míticos Dragón, Mandril, Tony y Cobra, interpretados por Carlos Alcántara, Pietro Sibille, Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres respectivamente.

Es importante precisar que La Gran Sangre estará al mando de Jorge Carmona, quien ya lideró la versión televisiva emitida entre 2006 y 2008, la cual fue todo un éxito.

Entre la atrevida publicación en Instagram y la transformación para volver a personificar a 'El Dragón' en el regreso de La Gran Sangre, Carlos Alcántara demuestra una vez más su capacidad para sorprender a sus seguidores.