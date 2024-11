¿Cómo la conquistó? Pamela Franco se SINCERA y revela lo que más le enamoró de Christian Cueva

10/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez al abrir su corazón revelando detalles de su aparente relación con el futbolista Christian Cueva hasta el punto de confesar qué es lo que más la enamoró de él.

¿Qué la enamoró de 'Cuevita'?

En una entrevista con la 'Chola Chabuca', la cantante de cumbia contó detalles de la polémica que se generó tras el beso robado del futbolista en pleno show por Halloween en una discoteca de Santa Clara y por las recientes declaraciones de Cueva a la prensa donde no duda en 'gritar a los cuatro vientos' su amor y que siempre la apoyará.

Es por ello, que Pamela Franco no pudo evitar ser consultada sobre cuáles son las cualidades que más le llamó la atención del 'pelotero' conocido como 'Aladino'. De forma calmada y serena, la artista atinó a decir que le parecía un hombre humilde con quien se identifica.

"Su manera de ser, o sea él, como es. Me gusta lo fresco, lo humilde que es, porque yo también me identifico así", señaló ante las cámaras del programa 'El Reventonazo de la Chola'.

¿Pamela Franco prefiere mantener en reserva su amor?

La cantante también aprovechó para señalar que no se encuentra avergonzada por la situación, puesto que considera que la escena en Santa Clara "no hace daño a nadie", a pesar de las críticas que se generaron y la incertidumbre de los seguidores por saber si ambos mantienen o no una relación oficial.

"No 'palteada' porque no siento que el momento que vieron y se vivió sea algo malo, la verdad. Se compartió algo. Tampoco siento que deba dar explicaciones de por qué si estoy o no estoy, qué tenemos", expresó Franco Viera.

Con ello, Pamela dejó entrever que se encuentra "conociéndose y viviendo cosas que ambos no habrían vivido antes", por lo cual tratan de llevar las cosas con calma en la actualidad.

Pamela embarazada de Christian Cueva

El pasado lunes 4 de noviembre, la imagen de Pamela Franco con la ecografía generó especulaciones, pero la artista salió al frente y contó la verdad.

La cantante explicó que la imagen correspondería a la de su hija y no a que esté actualmente en la 'dulce espera' del futbolista.

"Esa es la ecografía de mi Cata y una persona en algún momento me lo pidió para hacerle un cuadro y yo no recordaba que se lo había dejado y me lo entregó ayer", indicó rechazando así lo entredicho en el programa 'América Hoy' de un presunto embarazo.

De esta manera, la cantante Pamela Franco Viera detalló las cualidades que más la enamoraron del futbolista Christian Cueva tras 'oficialización'. Su declaración generó revuelo en la farándula local.