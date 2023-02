Concierto de Calvin Harris: Fuegos artificiales desató críticas y memes en las redes sociales

El concierto del DJ y productor musical escocés, Calvin Harris, trajo el asombro de los vecinos y los memes de los internautas, tras conocerse que al final del concierto hubo un espectáculo de fuegos artificiales. Muchos creyeron que se trataban de "balazos".

Calvin Harris regresó a nuestro país después de 12 años, en su tour 2023. Su concierto de ayer en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, terminó con grandiosos fuegos artificiales que sellaron a lo grande el cierre de su espectáculo en el distrito de San Miguel.

Es conocido que esta particularidad al final de sus shows, es muy recurrente en los conciertos que desarrolla; sin embargo, al escucharse los petardos a la 1 de la madrugada en los alrededores del estadio donde se concluía el concierto, levantó a muchos que ya se encontraban durmiendo, o en su defecto, trajo las risas y las curiosidades de los que estaban despiertos.

Los registros de este peculiar evento pirotécnico y su difusión por las redes sociales, trajo una infinidad de comentarios y memes que fueron compartidos y reposteados en cuestión de segundos.

Algunos manifestaron y bromeaban que se trataban de balazos.

"Jajajaja. No eran balas, amigos. Era el cierre de presentación de Calvin Harris", manifestó una internauta en su red social.

Opuestamente, también hubo personas que hicieron referencia a la contaminación ambiental y sonora que perjudican a la ciudad, así como, también a las mascotas que viven alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque fueron muy estruendosos los sonidos de los fuegos artificiales del cierre del concierto de Calvin Harris.

"¡Vivo cerca de la UNMSM y he escuchado los peores cohetes de mi vida! Qué tal exceso en el concierto de Calvin Harris, no quiero sonar como una abuelita quejona, pero totalmente excesivo ni en ningún Año Nuevo han tirado cohetes que parecen bombas, el corazón casi se me para", escribió una joven en Twitter.