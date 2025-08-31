Alondra García Miró cumple su sueño y estrena lujoso departamento en Lima: "Estoy muy muy feliz"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alondra García Miró acaba de dar un paso importante en su vida personal al adquirir su propio departamento en Lima. La influencer compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su nuevo hogar, generando felicitaciones tanto de figuras del espectáculo peruano como de sus millones de seguidores, quienes celebraron este gran logro junto a ella.

Alondra García Miró cumple su sueño

La expareja de Paolo Guerrero y Christian Meier mostró con entusiasmo los rincones de su nuevo y elegante departamento. "Con muchísima ilusión quiero contarles que... Compré depa en Lima!!!", escribió al inicio en Instagram.

Aunque no pasa mucho tiempo en Perú, Alondra García Miró destacó que siempre soñó con tener un espacio propio al que regresar cada vez que llega a la capital. "Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada con mi familia, mi trabajo y mis amigas, aunque pase tiempo fuera de Perú", añadió.

En su publicación, Alondra García Miró compartió un breve recorrido por la amplia sala, que cuenta con varias ventanas con vista a un bonito parque.

Las paredes verdes oscuras y el piso elegante destacan el estilo sobrio y moderno del inmueble. La influencer aclaró que aún no está amoblado y prometió mostrar la evolución de la decoración, incluyendo detalles de su habitación, cocina y baño. "¡Estoy muy, muy feliz! Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración", finalizó.

Felicitaciones de amigos y seguidores

La emocionante noticia de su nuevo departamento no pasó desapercibida entre figuras del espectáculo peruano. Maju Mantilla, Natalie Vértiz, Mafer Neyra, Miranda Salaverry y el diseñador Jorge Salinas fueron solo algunos de los que le enviaron sus felicitaciones a través de redes sociales.

"¡Felicitaciones bella!", escribió Maju Mantilla emocionada; "Qué ilusión tan grande por este logro", añadió Natalie Vértiz; mientras que Mafer Neyra comentó: "Felicitaciones bb, qué hermoso depa, me alegro mucho por ti".

Por su parte, los casi 3 millones y medio de seguidores de Alondra García Miró en Instagram también se sumaron a las celebraciones, llenando su publicación de mensajes positivos, cariño, felicitaciones sinceras y buenos deseos para su nuevo hogar.

Con la compra de su lujoso departamento en Lima, Alondra García Miró da un paso importante en su vida personal. La influencer mostró los detalles de su nuevo hogar en redes sociales, destacando la emoción de contar con un espacio propio donde podrá estar conectada con su familia, su trabajo y sus amigas.