Jefferson Farfán acompaña a su hijo menor en partido tras 'súplica' de Melissa Klug: "Con mi galáctico"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hoy, domingo 31 de agosto, Jefferson Farfán no se perdió ni un segundo del partido de su hijo menor, quien juega en la liga menor de Alianza Lima. Tras la 'súplica' de Melissa Klug para que estuviera más presente en los campeonatos, la 'Foquita' demostró todo su apoyo y orgullo como padre durante la jornada deportiva y, además, lo elogió públicamente en sus redes sociales.

Farfán cumple súplica de Melissa Klug

El hijo menor de Jefferson Farfán se convirtió en el protagonista del día tras ganar su partido de fútbol. Con la misma garra y talento que su padre, el pequeño dejó en evidencia que el balompié corre por sus venas.

Jefferson Farfán no solo lo felicitó en persona, sino que también lo hizo público en sus historias de Instagram: "Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido, que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor", compartió el '10 de la calle'.

Jefferson Farfán acompaña a su hijo menor en partido

El pedido de Melissa Klug a Farfán

Hace solo unos días, Melissa Klug habló sobre el fútbol de su hijo y aprovechó para enviar un mensaje a Jefferson Farfán en Magaly TV, La Firme. La chalaca pidió que el exfutbolista asistiera con mayor frecuencia a los partidos y campeonatos, resaltando que la motivación de un padre es clave para su desarrollo.

"Ha ido un par de veces, como dos o tres, aprovecharía para decirle que vaya más seguido y lo motive porque el fútbol es su pasión", comentó la 'Blanca de Chucuito'.

Melissa Klug también recordó que seguirá luchando por los derechos de sus hijos, y que ahora tienen necesidades más grandes, como que su hijo mayor pueda estudiar en el extranjero, algo de lo que Jefferson Farfán está al tanto.

"Siempre quiso estudiar en el extranjero, y su padre lo sabe. Pero como no hay comunicación directa y todo es a través de los abogados, ellos nunca responden. Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos", declaró.

Aclaró que no le teme a las demandas de Jefferson Farfán y que su prioridad es el bienestar de sus retoños: "Yo no le tengo miedo a él ni a sus abogados. ¿Por qué tendría que tenerlo?".

Jefferson Farfán acompañó a su hijo menor en su partido este domingo 31 de agosto, cumpliendo la 'súplica' de Melissa Klug. Además, lo elogió en sus redes sociales, mostrando su respaldo tanto en la cancha como públicamente.