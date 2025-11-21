Crisis en Miss Universo: jurado del certamen denuncia fraude y expone pruebas tras triunfo de México

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la coronación de la representante de México, Fátima Bosch, como Miss Universo 2025 este 20 de noviembre, dos jurados oficiales del certamen han cuestionado al resultado final, expresando su rechazo ante la falta de transparencia del proceso.

Se trata de uno de los casos más fuertes de la historia del certamen, donde los propios miembros del comité de jurados ponen en duda la legitimidad del resultado.

Por un lado, uno de ellos renunció días antes de la final, advirtiendo un fraude; mientras que otra se deslindó de la organización tras el evento.

Harfouch difundió una fotografía de la ganadora junto al dueño del certamen

Ganadora tendría vínculos con dueño del certamen

Todo comenzó el martes 18 de noviembre, un día antes de la competencia preliminar, en la que las candidatas siempre desfilan en traje de baño y de gala, lo que lleva a los jurados a seleccionar a 30 de 136 finalistas. Sin embargo, Omar Harfouch, compositor libanés y miembro del jurado, aseguró que este grupo ya estaba elegido.

Ese día, Harfouch renunció intempestivamente denunciando una "votación secreta" por parte de personas que no formaban parte del jurado oficial para la preselección.

"Un individuo que tiene los resultados. Esta misma persona está afiliada a una organización nacional de un país participante, lo que es un claro conflicto de intereses. Considero que esto es ilegal", denunció.

Además, el músico aseguró que no podía fingir legitimar un voto ante el público durante la noche final. Ante ello, la organización admitió la existencia de una entidad llamada "Más allá de la corona", que va de acuerdo a los protocolos establecidos.

Harfouch ya sabía el resultado

Tras la coronación de Miss México, Fátima Bosch, Harfouch nuevamente se pronunció en sus redes, recalcando que advirtió este resultado a una cadena de televisión estadounidense y aseguró que se gestó un claro fraude.

"Yo anuncié exclusivamente en HBO, 24 horas antes de la final del Miss Universo, que Miss México ganaría porque el dueño del certamen, Raúl Rocha, está en negocios con el padre de Fátima Bosch", afirmó en sus redes.

Exjurado denunció fraude ante HBO.

Además, difundió una supuesta fotografía de una joven Bosch junto a Rocha, donde ambos parecen tenerse confianza y cariño. "¿Quiénes son ellos?", escribió Harfouch en el pie de foto.

Jurado dimite tras la noche final

Por su parte, Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y jurado de esta edición del certamen, se manifestó en contra del resultado final mediante una publicación en Instagram donde incluyó dos imágenes de la candidata de Tailandia Praveenar Singh, señalando que ella era "su ganadora". La modelo quedó como primera finalista.

Glebova denunció la falta de auditoría en la noche final, como se acostumbraba a hacer en ediciones anteriores, por lo que ha decidido dar un paso al costado como futura juez.

"Como jurado este año, solo puedo hablar por mí misma cuando emito mis votos. Hay que decir esto... Cuando competí en 2005 y años antes, recuerdo que siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de la firma de contabilidad. Me gustaría traer eso de vuelta, por favor. Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como jurado", aseguró.

Por otro lado, se ha filtrado un video que se ha vuelto viral en las redes sociales de la reacción del hermano de Fátima Bosch mientras se anunciaba a la modelo como ganadora.

La perspectiva permitió observar cómo el hombre no actúo con sorpresa, limitándose a esbozar, extrañamente, una tranquila sonrisa. Esto ha sido señalado por miles de usuarios como una clara muestra de que el resultado ya se sabía.